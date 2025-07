La mitad de los argentinos duerme mal: cómo el estrés, la inseguridad y la situación económica impactan en el descanso

El estudio muestra que las mujeres, los mayores de 60 años y quienes se identifican como parte de la clase baja son los más perjudicados. “Los pensamientos nocturnos y las preocupaciones se vuelven un obstáculo para el descanso”, señala el informe.

El mal dormir no es un fenómeno aislado: responde a un contexto de tensiones acumuladas. La percepción de inseguridad, por ejemplo, se instala como uno de los factores clave.

hogCasi la mitad de los hogares argentinos sufre "estrés económico", según el último informe de la UCAares

Según un relevamiento del Observatorio de Seguridad de Verisure, realizado junto a CIO Investigación, la inseguridad encabeza el ranking de los principales problemas que preocupan a los argentinos, seguido por la corrupción y el desempleo.

El 55% de los encuestados considera que su localidad está más insegura que hace un año. Aunque ese número bajó un 10% respecto de 2024, la violencia asociada a los robos aumentó: el 56% de quienes fueron víctimas afirma que el hecho ocurrió con violencia, un 12% más que el año pasado. Además, el 66% no contaba con ningún sistema de seguridad en su hogar al momento del hecho.

Esa experiencia tiene consecuencias emocionales. “La inseguridad genera una carga constante, que se traslada al ámbito más íntimo como es el descanso. Sentirse vulnerable dentro del hogar es motivo de estrés que puede afectar el sueño. En cambio, la sensación de protección permite bajar el nivel de alerta y recuperar la tranquilidad necesaria para dormir bien”, explicó Carlos Beltrán Rubinos, director de Operaciones de Verisure Argentina.

Como respuesta, muchas personas deciden tomar medidas para protegerse. De hecho, el 57% de los encuestados que sufrieron un robo instaló un sistema de seguridad después del hecho, el doble que en la medición anterior (28%).

En un país donde uno de cada dos argentinos no puede descansar bien, entender las causas de ese malestar es más urgente que nunca. Dormir bien no solo es una necesidad biológica: también es una forma de recuperar calidad de vida en medio de un escenario que no deja de tensarse.