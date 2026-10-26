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Vacunación en Santa Fe: la Municipalidad continúa con la campaña itinerante

El programa de vacunación continúa recorriendo distintos espacios públicos de la ciudad para atender a la población de riesgo y adultos mayores

26 de octubre 2026 · 07:52hs
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Vacunación en Santa Fe: la Municipalidad continúa con la campaña itinerante

Vacunación en Santa Fe: la Municipalidad continúa con la campaña itinerante

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. Estará enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía.

El municipio también incorporó durante el mes de diciembre la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche, a través de la vacuna Triple Bacteriana (DPT y DTPa). Esta vacuna, que protege contra difteria, tétanos y tos convulsa, se aplica a partir de la semana 20.ª de gestación en cada embarazo, y actúa como protección temprana para el recién nacido. Además, se podrán acercar aquellas personas que quieran completar su carné de vacunación.

El objetivo de la vacunación es alcanzar al menos al 70% de personas mayores de 65 años

El objetivo del programa impulsado por el municipio junto al Ministerio de Salud de la Provincia, es alcanzar al menos al 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

Esta semana, el dispositivo itinerante estará presente en los siguientes puntos,

  • El martes 27 lo hará en la Asociación de Comerciantes, Industriales, Profesionales de la Avenida Aristóbulo del Valle, Avenida Aristóbulo del Valle 6726 de 9 a 12,
  • en tanto que el miercoles 28, lo hará en la Vecinal Mariano Comas, Urquiza 3605 de 9 a 12,
  • por último el viernes 30 se llevará a cabo en la Plaza del Soldado de 10 a 16.

Quienes no puedan acercarse al dispositivo itinerante, podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, para controlar su carné y completar las dosis correspondientes. Para información y consultas comunicarse al 342 611 6585 (WhatsApp).

vacunación itinerante Santa Fe gripe
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