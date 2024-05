Las exportaciones de lácteos crecen, pero el consumo de leche está en "niveles nunca observados"

balance lacteos abril.png

Exportaciones de lácteos

Las exportaciones de productos lácteos en abril de 2024 que totalizaron 28.867 toneladas de productos, por un valor de US$ 102,9 millones, bajaron 3,7%, y 4,3% en volumen de productos, y en monto total en dólares, respectivamente, comparadas con el mes anterior.

Por su parte, en la comparación interanual subieron 12,9% en volumen y 2,9% en monto en dólares.

En el acumulado del primer trimestre del año, como puede verse en el flyer, aumentaron un 8,4% en volumen, cayeron los ingresos en dólares un 2,5% y los litros equivalentes superaron al primer cuatrimestre de 2023 en un 9,6%.

En litros de leche equivalentes (ene-abr 2024), las exportaciones crecieron el 9,6% y representaron el 29,3% de la producción total (en el primer cuatrimestre de 2023 representaron el 22,8%). En particular, abril de 2024 tuvo una participación de las exportaciones del 26,7% sobre la producción total del mes.

El precio medio de exportación por tonelada fue de US$ 3.577 para ene-abr de 2024, lo que implicó una caída del 10,1% respecto al año 2023. En el caso particular del rubro Leches en Polvo, el precio promedio fue de US$ 3.436/ton., un 10,1% por debajo del año anterior.

