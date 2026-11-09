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Etcheverry clasificó a la segunda ronda del ATP de Estocolmo y habrá duelo de argentinos

El argentino Tomás Etcheverry (29°) superó un encuentro duro en la primera ronda del ATP 250 de Estocolmo, en Suecia, al derrotar al local Max Dahlin (778°)

9 de noviembre 2026 · 18:49hs
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Etcheverry clasificó a la segunda ronda del ATP de Estocolmo y habrá duelo de argentinos

El argentino Tomás Etcheverry (29°) superó un encuentro duro en la primera ronda del ATP 250 de Estocolmo, en Suecia, al derrotar al local Max Dahlin (778°).

A pesar de la diferencia de ranking, Etcheverry tuvo que jugar dos horas y media para quedarse con el triunfo por 6-4, 6-7 (6) y 6-3. Así, el platense clasificó a la segunda ronda del último torneo del circuito ATP del año, en el que se medirá a un coterráneo: Thiago Tirante (51°), quien le da cierre a la mejor temporada de su carrera.

A pesar de su condición de quinto sembrado, y jugando contra un rival de 20 años y muy escasa experiencia en el circuito más alto del tenis mundial, Tomás Etcheverry tuvo que sufrir para quedarse con un triunfo necesario en Estocolmo.

En un partido que arrancó con un quiebre en el primer game, que le dio una ventaja que logró sostener hasta el final del set, el argentino no tuvo break points en su contra en todo el segundo parcial y llegó a sacar para partido durante el tie-break, aunque perdió dos puntos con su servicio que fueron suficientes para que el sueco se lleve la segunda manga.

Muy firme con su servicio pero con pocas oportunidades para quebrar, Etcheverry aprovechó la segunda chance que tuvo en el parcial decisivo, en el octavo game, y pudo cerrar el encuentro en su segundo match point, ante un rival que fue muy duro aunque apenas disputaba su segundo partido a nivel ATP.

Duelo de argentinos en el ATP 250 de Estocolmo

Con el triunfo, Tomás Etcheverry avanzó a los octavos de final, instancia en la que lo espera el también platense Thiago Tirante, en un encuentro que se disputará este martes 10 de noviembre, desde las 10:30.

Además, otro argentino que jugará por un lugar en los cuartos de final será Juan Manuel Cerúndolo (54°), quien se medirá con el estadounidense Alex Michelsen (35°) desde las 9:00 del mismo día (ambos en horario argentino).

Estocolmo Etcheverry ATP 250
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