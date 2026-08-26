León XIV se prepara para su visita: una avanzada del Vaticano definirá itinerario y seguridad en Buenos Aires, Luján y Córdoba

El Papa recibirá este jueves a las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina en Roma. El domingo llegará al país una nueva delegación de la Santa Sede, encabezada por el responsable de organizar los viajes pontificios y reforzada con especialistas en seguridad. La agenda definitiva para la visita del 8 al 11 de noviembre todavía no está cerrada.

Detalles de la visita: se preparan actividades para el Papa León XIV entre el 8 y el 11 de noviembre, con evaluación de escenarios y operativos.

La visita del papa León XIV a la Argentina entra en una etapa decisiva de organización. Mientras el Pontífice se prepara para recibir este jueves en el Vaticano a las principales autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) , una nueva avanzada de la Santa Sede llegará al país el próximo domingo para avanzar en la definición del itinerario, los escenarios y el operativo de seguridad.

León XIV recibirá en Roma al arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA, Marcelo Colombo , y al obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, Raúl Pizarro . El encuentro tendrá entre sus principales temas los preparativos del viaje que el Papa realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre .

La agenda detallada todavía no fue cerrada. Según la información oficial, los equipos de la Iglesia, el Vaticano y el Gobierno continúan trabajando sobre una agenda preliminar que contempla actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

Una nueva avanzada del Vaticano llegará el domingo

El 30 de agosto arribará a la Argentina una nueva delegación de la Santa Sede para recorrer los lugares propuestos y avanzar en la definición del programa definitivo.

La comitiva estará encabezada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, responsable de coordinar los viajes apostólicos del Pontífice. La misión tendrá además un componente específico destinado a evaluar las condiciones de seguridad de cada escenario.

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La avanzada analizará cuestiones vinculadas con accesos, recorridos, desplazamientos, infraestructura y capacidad de los lugares, en un trabajo coordinado con las autoridades argentinas.

La seguridad tendrá un papel central debido a la expectativa de una masiva convocatoria de fieles. El Gobierno nacional ya anticipó que se conformará un comando unificado con participación de las fuerzas de seguridad de las distintas jurisdicciones que visite León XIV.

Los tres escenarios que están bajo evaluación

Los lugares que aparecen en la agenda preliminar son:

Monumento de los Españoles , en la Ciudad de Buenos Aires.

, en la Ciudad de Buenos Aires. Basílica de Luján , en la provincia de Buenos Aires.

, en la provincia de Buenos Aires. Predio de FAdeA, en Córdoba.

Estos escenarios fueron incluidos en la planificación oficial y serán evaluados nuevamente por la avanzada de la Santa Sede antes de que el Vaticano otorgue la aprobación definitiva.

La selección de cada lugar deberá contemplar no solamente las condiciones para las actividades religiosas, sino también el desplazamiento de los fieles, los accesos, las vías de evacuación y el dispositivo de seguridad.

En Córdoba y Luján ya existen contactos entre representantes de la Iglesia y autoridades locales para avanzar en aspectos vinculados con infraestructura, logística y seguridad.

Gobierno e Iglesia trabajan en la organización

La Casa Rosada también puso en marcha su propio dispositivo de organización. El 18 de agosto, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó en Casa Rosada una reunión interdisciplinaria con ministros nacionales, representantes de la Iglesia y funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires.

Participaron, entre otros, el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el nuncio apostólico Michael Wallace Banach y representantes del Gobierno porteño.

En ese encuentro se analizaron la agenda preliminar, la logística, los traslados, la seguridad y la difusión de la visita.

El canciller Quirno sostuvo que el Estado argentino pondrá a disposición todas sus capacidades para garantizar el desarrollo del viaje y remarcó que la coordinación de seguridad ya está en marcha.

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La agenda definitiva todavía no está cerrada

Aunque ya están confirmados los días y las ciudades que visitará el Pontífice, todavía restan definir numerosos detalles del itinerario.

La Santa Sede mantiene bajo reserva parte de la agenda y las evaluaciones que realizará la avanzada serán determinantes para establecer qué actividades podrán concretarse en cada uno de los escenarios propuestos.

El objetivo es que el programa definitivo quede consolidado durante las próximas semanas, mientras continúan los intercambios entre el Vaticano, la Conferencia Episcopal Argentina y el Gobierno nacional.

La visita de León XIV será la primera de un Papa a la Argentina en casi cuatro décadas y forma parte de un viaje apostólico que también incluirá Uruguay y Perú. En la Argentina, el Pontífice estará entre el 8 y el 11 de noviembre.

Con la llegada de esta nueva avanzada del Vaticano, comienza una etapa clave: definir definitivamente dónde estará León XIV, cómo serán sus desplazamientos y cómo se organizará el operativo para garantizar la seguridad del Pontífice y de la multitud de fieles que se espera en cada actividad.