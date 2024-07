Pero un día, Diego Maradona jugó un partido en el que se mostró no sólo como un gran futbolista, sino también como una persona con un gran corazón. Quizás fue el 18 de marzo de 1985 cuando el argentino se ganó el corazón de los napolitanos. Al fin y al cabo, hay cosas más importantes para la gente que incluso los dos Scudettos que llegaron después al Nápoles.

Pietro Puzone, compañero de equipo de Maradona, comunicó al argentino que el hijo de su amigo estaba gravemente enfermo. La cara del niño se había atrofiado debido a una malformación del paladar, y era necesaria una costosa operación en Suiza para salvarlo. Estaba previsto recaudar dinero para ello, pero gracias a un partido benéfico en el estadio San Paolo, Maradona aceptó inmediatamente ayudar.

El problema era la actitud ante esta idea del Presidente del Nápoles, Corrado Ferlaino, que rechazó en dos ocasiones a Puzzone y Maradona. Unos meses antes, el dirigente pagó por el argentino la cifra récord de 14.000 millones de liras y no quiso arriesgar la salud de la estrella.

Tras la negativa de Ferlaino, los jugadores idearon un plan B y decidieron jugar el partido en Acerra, la ciudad natal de Puzzone, situada a 15 kilómetros de Nápoles. No todos los jugadores del Nápoles acudieron al partido, y Maradona pagó de su bolsillo una multa de 12 millones de liras. Al fin y al cabo, el contrato prohibía al argentino disputar este tipo de partidos sin permiso del club.

En la primavera de 1985, Diego aún no había alcanzado el estatus de culto, pero ya era una gran estrella del fútbol. La aparición del argentino causó un gran revuelo en Acerra. Unas 10.000 personas asistieron al partido, aunque la diminuta y destartalada grada del estadio local no podía albergar a tantas personas. La gente rodeó el campo, se subió a los árboles, a las vallas y a los tejados de las casas. Maradona calentó en el aparcamiento, no rechazó a nadie para las fotos y jugó para el público de verdad, sin avergonzarse de acabar literalmente en el barro porque, después de la lluvia, el campo se convirtió en un pantano.

A casi nadie le interesaba el resultado del partido benéfico. Mucho más importante era que consiguieran recaudar 20 millones de liras y utilizar ese dinero para llevar a cabo con éxito la operación para el niño.

La gente se pregunta: ¿Qué tan confiable es 1xBet? La respuesta es tan fiable como el deseo de Diego Maradona de hacer una buena obra y alegrar a la gente en el partido más inusual de su carrera.