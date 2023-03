Mamá de gemelos no los puede reconocer y fue a la comisaría a que les tomen las huellas digitales

“Mañana tengo que ir a la policía para que les tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál, el premio a la mamá del año me gané”, escribió en Twitter la protagonista de esta peculiar historia, Sofía Rodríguez. Su descuido con los bebés de 45 días de vida produjo una gran repercusión entre los usuarios, quienes le pidieron que cuente todo con lujo de detalles.

mamá gemelos historia (1).jpg

El hilo de la red social del pajarito se fue haciendo cada vez más multitudinario, con gemelos que contaron experiencias de su infancia, y casos similares que hasta la actualidad dudan de si el nombre que les pusieron era el que verdaderamente tenían, o si sus padres alguna vez se confundieron y luego adoptaron el del otro. En medio de las reacciones, un internauta reparó en el detalle de que en las fotos que subió Sofía uno de los bebés llevaba puesta una pulsera azul, y le preguntó si esa técnica no le había funcionado para distinguirlos.

“Una noche hace como 10 días, nos dimos cuenta que la pulsera ya le quedaba chica, le estaba apretando el pie, así que la cortamos. Se la saqué pensando que al otro día iba a saber cuál era cuál, pero no”, le contestó la mamá de Valentín y Lorenzo, los pequeños protagonistas de la historia viral. Y agregó: “Nos levantamos toda la noche para darles de comer y cambiarlos, pero en un momento se nos confundieron; al otro día ya no sabíamos cuál era cuál”.

mamá gemelos historia (2).jpg

La siguiente revelación ocurrió cuando publicó otra foto, donde se veía que uno de los bebés tiene dos pinchazos en el brazo. “Parece que le pusieron la vacuna dos veces al mismo, y le están haciendo todos los estudios, pero no le ponen nombre porque no sabemos cuál es”, comentó Sofía. Al conocer más de su situación, mientras algunos se lo tomaron con humor, otros expresaron su preocupación. “Esto no es gracioso, no les pueden poner dos veces la misma vacuna, son bebitos”, señaló otra usuaria, y la mamá de los gemelos le contestó: “Sí, estaban en neonatología; yo ni me enteré cuándo los vacunaron, y ahora la pediatra me dijo que él tiene dos marcas y tendría que tener una, mientras que el otro bebé no tiene marcas”.

Ante la ola de preguntas, aclaró que debido a esa diferencia, los puede distinguir, pero el problema sigue sin resolverse. “Hoy los logro diferenciar por la vacuna, pero no sé cuál es cuál y necesito saberlo para seguir sus historias clínicas”, expresó la joven que en su cuenta de Instagram había compartido fotos durante el embarazo, palpitando la llegada de Tino y Lolo, los tiernos apodos de los recién llegados al mundo. “Necesito saber si ya sabés cuál es cuál”, le insistió casi un día después de la publicación del primer tuit, y Sofía reveló que aún no encuentran una solución para descubrir a quién le pusieron cada nombre. “No sabemos, y la pediatra va a ver cómo hacemos para seguir con los estudios”, aseguró.

Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál, el premio a la madre del año me gane. — Sofi Rodriguez (@sofiar388) March 2, 2023

“Si te sirve de consuelo, A una vecina con mellizas le pasó algo similar: una de las bebas no paraba de llorar, nadie entendía por qué, y la otra dormía muy plácida. Le habían dado dos veces la mamadera a la que dormía plácidamente, la otra lloraba de hambre, desde ahí empezó a usar pulseras siempre”, le contó otra internauta, y en una de sus últimas interacciones la madre de los gemelos le respondió diciéndole que afortunadamente los dos bebés están aumentando de peso semana tras semana, y contestó con humor a varios comentarios similares: “Acá el que no llora no mama”.

“Con mi hermano mellizo usábamos pulsera, uno la izquierda y otro la derecha. El mito dice que una vez se nos cayó a ambos y nos las pusieron invertidas. Tenemos casi 30 años y puede que yo sea él y él sea yo”, bromeó otro usuario. “Yo soy gemela y mamá nos había dejado las pulseras del sanatorio. Un día las perdimos y llamó a una amiga para que le diga cuál era cuál. Desde ese día soy Sonia, tal vez desde antes también, pero nunca lo sabré”, agregó otra seguidora. La catarata de reacciones continuó, y hasta el momento Sofía no dio a conocer cómo resolverán el misterio de qué nombre le pertenece a cada uno.

