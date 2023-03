Marcha contra la inseguridad: dos madres del dolor le pidieron a los santafesinos "dejar de ser tibios"

LEER MÁS: Condenaron a prisión perpetua a Juan Cruz Gambini, el asesino de Julio Cabal

La sociedad santafesina las erigió como un símbolo de lucha, fortaleza, nobleza y perseverancia. Dos madres que perdieron a sus hijos en hechos de inseguridad y que luego de varios años de una batalla a corazón abierto, lograron que se haga Justicia con la muerte de ellos, aunque ambas sienten que las "mataron en vida". Estas dos "madres del dolor" fueron invitadas a la marcha por seguridad de este miércoles y no dudaron ni un segundo en estar presentes.

"Lamentablemente mi sensación es que a la manifestación va a ir poca gente como a todas las anteriores marchas que se convocaron. Siempre dije que en estas convocatorias sociales la plaza tiene que explotar de gente porque la ciudad sangra con los hechos de inseguridad, como sangraba en 2019 cuando perdimos a nuestros hijos", comenzó expresando María Inés Masino.

"Las plazas no explotan de gente porque lamentablemente solo asisten los que fueron víctimas de la inseguridad, los demás no, dan vuelta la cara, como si nunca los van a rozar los hechos delictivos. Sinceramente estas manifestaciones me revuelven todo lo que pasó con mi hijo porque las heridas no van a cicatrizar nunca. La gente se tiene que apoyar mutuamente como santafesinos que somos", continuó agregando Azucena Ponce de León.

Basta de inseguridad ok.jpg Marcha contra la inseguridad. Convocan este miércoles a las 19 en la Plaza 25 de Mayo a los santafesinos.

"Nosotras como madres que perdimos a nuestros hijos ya estamos afuera; a nosotras ya nos pasó la inseguridad, pero acompañamos igual pese a que sabemos que no nos puede pasar nada peor de lo que ya nos pasó", subrayó Masino y les pidió a los santafesinos al mismo tiempo: "Dejemos de ser tibios y aprendamos que los que nos gobiernan nos tienen que escuchar. Como sociedad le tenemos que exigir a los gobernantes por el trabajo para el que se postularon diciendo que eran buenos".

Y posteriormente dejó otra frase contundente y fuerte: "Le pido a las madres que tienen a sus hijos vivos que asistan a la marcha a pedir seguridad".

