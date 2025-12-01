Menos niños, menos juguetes: la parábola de Toys Story 5

La industria de los juguetes acusa una realidad, con una disminución de las ventas. Distintos factores obedecen a este fenómeno y el cine descarna este presente

La industria de los juguetes afronta una realidad: hay menos niños para sus productos

La caída de los nacimientos y la disminución de las ventas de juguetes están interconectadas : menos niños para jugar afecta negativamente a la industria . Esta situación se agrava por factores económicos como la baja del consumo y la inflación, que lleva a los consumidores a priorizar otros gastos.

La competencia de la tecnología, como teléfonos y tablets, también desplaza a los juguetes tradicionales, especialmente entre niños mayores de siete años. La disminución en la tasa de natalidad significa que el pie de la pirámide de consumo se reduce. Hay menos niños para recibir los juguetes tradicionales.

Factores que influyen en las bajas ventas de juguetes

Menor natalidad: un número menor de nacimientos significa que hay un grupo demográfico más pequeño al que la industria del juguete puede venderle sus productos.

Causas económicas: la caída en el poder adquisitivo y la inflación hacen que los consumidores gasten menos en juguetes. Esto se refleja en una disminución en la venta de unidades y un menor gasto promedio por comprador.

Cambios en las preferencias: la tecnología, como celulares, tablets y consolas de videojuegos, ha reemplazado a los juguetes tradicionales como opción de regalo preferida, especialmente en niños mayores.

Competencia de otros productos: en el mercado de regalos, la ropa y las zapatillas compiten fuertemente con los juguetes, y algunos padres prefieren estos artículos por su utilidad.

Crecimiento del comercio electrónico: aunque las ventas online han crecido, no han sido suficientes para compensar la caída en las ventas de las tiendas físicas.

Problemas en la industria nacional: las empresas fabricantes de juguetes enfrentan desafíos como la alta carga impositiva y los costos logísticos, que dificultan la competencia y operan con baja capacidad.

Las tendencias se traducen en resultados financieros negativos para el juguete físico tradicional, incluso en temporadas claves

En celebraciones como el Día del Niño 2025 en Argentina, se registró una caída de 5,2% en unidades vendidas respecto al año anterior, a pesar del crecimiento en el comercio electrónico. En años anteriores como 2024, las caídas por la recesión económica fueron incluso más severas.

Segmentos afectados: los mayores descensos se registran en categorías de mayor valor agregado o que compiten directamente con lo digital, como los juguetes a radio control y motor incorporado (con caídas superiores a 40% en algunos casos).

Auge de la fusión: los productos que logran el éxito, como algunos coleccionables virales (Labubu), lo hacen gracias a una fuerte difusión en redes sociales, demostrando que la venta del juguete físico hoy depende de la visibilidad digital.

Toy Story 5, la metáfora

El anuncio de Toy Story 5 se produce en medio de una "tormenta perfecta" para la industria del juguete: una base de consumidores en contracción y una feroz competencia por la atención de los niños, dominada por las pantallas.

El conflicto central de la película, donde los juguetes temen ser reemplazados o volverse obsoletos, es una alegoría perfecta de la ansiedad que vive la industria juguetera ante el avance imparable de la tecnología. La tablet es el "sustituto perfecto" que amenaza la existencia de Woody.

Un intento de reafirmación del valor físico

El anuncio de Toy Story 5 no es solo una movida comercial nostálgica, sino un intento de reafirmar la relevancia del juego físico ante la audiencia moderna. La película (y la venta de sus merchandising) busca recordarle al espectador (tanto padres como hijos) el valor emocional, la imaginación y la conexión personal que solo un objeto físico, con una historia y una "vida" propia, puede ofrecer.

Si bien el mercado está en declive, un éxito de taquilla asegura que, al menos por un año o dos, los juguetes de la marca Pixar/Disney dominan el segmento, demostrando que el juego físico aún tiene un lugar si está respaldado por una historia emocional poderosa.