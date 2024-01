Milei dijo que no está dispuesto "a negociar nada" y aseguró que Argentina está "a muy poco de dolarizar"

El presidente aseguró que los cambios en el proyecto de la Ley Ómnibus fueron "mejoras" pero que no se trataron de negociaciones. Además, aseveró una inminente dolarización.

El presidente de la Nación, Javier Milei , dijo este viernes que no está dispuesto a “negociar nada” de la Ley Ómnibus y aseguró que Argentina está "a muy poco de dolarizar”.

El mandatario argentino dialogó con la periodista colombiana y ex figura de la CNN y Univisión, Patricia Janiot, se mostró optimista con el rumbo de la economía, pero aclaró que aún faltan muchas variables para que el país "comience a crecer y salir de los estragos de la inflación".

“Prácticamente no expandimos la base monetaria dado lo que está se está contrayendo por sector público y, sin embargo, hemos comprado en poco más de un mes 5.000 millones de dólares. La base monetaria en Argentina es de 7.500 millones de dólares, es decir que estamos a muy poco de poder dolarizar”, aseveró.

“Si nosotros pudiéramos limpiar todos los pasivos remunerados, Argentina ya estaría en condiciones de dolarizar con muy poquita plata y de esa manera exterminaríamos la inflación. Lo de dolarizar tiene que ver con la moneda en la que se liquida. Yo siempre hablé de competencia de monedas y por ende pueden hacer transacciones en la moneda que quiera”, agregó el mandatario.

Por otro lado, al ser consultado sobre el debate de la Ley Ómnibus y qué aspecto estaría dispuesto a negociar, el Presidente sentenció: “No estoy dispuesto a negociar nada”

“Nosotros aceptamos que hubiera mejoras, no las negociamos, quizás algunas irán más tarde. En nada voy a ceder porque la libertad no se negocia”, declaró.

Con respecto a las jubilaciones, el presidente expresó que “más allá de lo que pase con el mecanismo de ajuste de esta ley, porque si sigue la ley actual los jubilados perderían dos puntos del PBI, nosotros proponemos correcciones con las que recuperarían un punto y medio".

"Creemos que se necesita una reforma previsional integral, que esté acompañada con una reforma del mercado laboral, que tiene seis millones de personas en el sector privado formal y tiene ocho en el mercado informal, entonces en esa situación usted tiene una complicación enorme por las condiciones del mercado laboral”, explicó.

Y agregó: “Si además, usted esto lo acompaña en un conjunto de reformas en el mercado laboral que permite que se creen más puestos de trabajo, que la productividad sea mayor y que los salarios sean mayor usted puede hacer una reforma del sistema previsional sin vulnerar los derechos adquiridos. Pero es parte de un todo de las reformas, no se puede tomar de a partecitas. Si usted toma solo una parte, el problema no lo va a arreglar. Entonces nosotros tenemos una solución, pero implica un montón de cuestiones en paralelo que todavía no están arregladas”.

Por último Milei consideró que “lo que va marcar el inicio de la recuperación es el equilibrio fiscal, cuando se limpie el sobrante monetario se va a manifestar en una caída en la tasa de inflación".

"Ese va a ser el momento en el cual nosotros abramos el mercado de cambio y es cuando va a empezar la recuperación”, afirmó el presidente.

