Anguja, un yaguareté de dos años y medio, falleció tras ser embestido por una camioneta en una ruta cercana al Parque Nacional Mburucuyá.

Murió atropellado un yaguareté en Corrientes: era parte de un programa de reintroducción de la especie

Un yaguareté de dos años y medio murió tras ser atropellado por una camioneta en una ruta de Corrientes. El ejemplar, llamado Anguja, integraba el programa de reintroducción de la especie en los Esteros del Iberá. El siniestro ocurrió en la Ruta Provincial 6, a unos 35 kilómetros del Parque Nacional Mburucuyá .

El incidente se produjo en un sector que contaba con señalización preventiva y límites de velocidad para advertir sobre la presencia de fauna silvestre.

El hecho se produjo durante la noche del domingo, cerca del paraje Pago Redondo, en el tramo que une las localidades de Santa Rosa y Mburucuyá. El vehículo involucrado fue una Volkswagen Amarok. El cuerpo del felino fue encontrado a la vera de la ruta durante las primeras horas del lunes.

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El sector donde mataron el yaguareté contaba con carteles de advertencia

El sector contaba con carteles de advertencia sobre la presencia de fauna silvestre. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Tras el hallazgo, trabajaron en el lugar agentes de la Policía Rural de Corrientes y personal de Parques Nacionales. La Justicia también tomó intervención para determinar las circunstancias del atropellamiento y establecer posibles responsabilidades. El fiscal Daniel Lezcano dispuso el traslado del cuerpo al Centro de Conservación Aguará, donde se realizará una necropsia, y ordenó iniciar actuaciones por una posible infracción a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

Anguja era hijo de Saso y Coli, dos ejemplares liberados en 2021 como parte del proyecto de recuperación del yaguareté en los Esteros del Iberá, impulsado por la Fundación Rewilding Argentina junto con organismos provinciales y nacionales. Su nacimiento había sido un avance dentro de los esfuerzos para recuperar una especie que permaneció desaparecida de Corrientes durante décadas.

En julio de este año se registraron los primeros rastros de Anguja fuera de la isla donde había nacido. Desde entonces, los especialistas seguían sus movimientos a través de huellas y otros indicios encontrados en el terreno, además de los avistajes comunicados por habitantes de la zona. A diferencia de otros animales del programa, no contaba con un collar satelital.

Desde Rewilding Argentina explicaron que los yaguaretés necesitan recorrer grandes extensiones para buscar alimento, reproducirse y delimitar sus territorios. En esos desplazamientos pueden cruzar rutas y sectores modificados por la actividad humana, situaciones que representan un riesgo para su supervivencia.

El lugar donde murió Anguja tenía carteles instalados por Parques y Reservas de la Provincia de Corrientes para advertir a los conductores sobre la circulación de animales silvestres. También estaban señalizadas las velocidades máximas permitidas.

El animal es Monumento Natural Nacional por Ley 25.463 y cuenta con protección legal en Corrientes

El yaguareté está declarado Monumento Natural Nacional mediante la Ley 25.463 y también cuenta con protección legal en Corrientes. Sin embargo, su población continúa amenazada por la caza ilegal, la pérdida de su hábitat y los atropellamientos.

Tras el episodio, los organismos vinculados a la conservación de la especie volvieron a remarcar la importancia de respetar los límites de velocidad, especialmente en caminos próximos a áreas naturales protegidas, para prevenir nuevos atropellamientos.