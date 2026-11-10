Uno Santa Fe | Información General | Yaguareté

Murió atropellado un yaguareté en Corrientes: era parte de un programa de reintroducción de la especie

Anguja, un yaguareté de dos años y medio, falleció tras ser embestido por una camioneta en una ruta cercana al Parque Nacional Mburucuyá.

10 de noviembre 2026 · 11:59hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Murió atropellado un yaguareté en Corrientes: era parte de un programa de reintroducción de la especie

Murió atropellado un yaguareté en Corrientes: era parte de un programa de reintroducción de la especie

Un yaguareté de dos años y medio murió tras ser atropellado por una camioneta en una ruta de Corrientes. El ejemplar, llamado Anguja, integraba el programa de reintroducción de la especie en los Esteros del Iberá. El siniestro ocurrió en la Ruta Provincial 6, a unos 35 kilómetros del Parque Nacional Mburucuyá.

El incidente se produjo en un sector que contaba con señalización preventiva y límites de velocidad para advertir sobre la presencia de fauna silvestre.

El hecho se produjo durante la noche del domingo, cerca del paraje Pago Redondo, en el tramo que une las localidades de Santa Rosa y Mburucuyá. El vehículo involucrado fue una Volkswagen Amarok. El cuerpo del felino fue encontrado a la vera de la ruta durante las primeras horas del lunes.

El sector donde mataron el yaguareté contaba con carteles de advertencia

El sector contaba con carteles de advertencia sobre la presencia de fauna silvestre. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Tras el hallazgo, trabajaron en el lugar agentes de la Policía Rural de Corrientes y personal de Parques Nacionales. La Justicia también tomó intervención para determinar las circunstancias del atropellamiento y establecer posibles responsabilidades. El fiscal Daniel Lezcano dispuso el traslado del cuerpo al Centro de Conservación Aguará, donde se realizará una necropsia, y ordenó iniciar actuaciones por una posible infracción a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

Anguja era hijo de Saso y Coli, dos ejemplares liberados en 2021 como parte del proyecto de recuperación del yaguareté en los Esteros del Iberá, impulsado por la Fundación Rewilding Argentina junto con organismos provinciales y nacionales. Su nacimiento había sido un avance dentro de los esfuerzos para recuperar una especie que permaneció desaparecida de Corrientes durante décadas.

En julio de este año se registraron los primeros rastros de Anguja fuera de la isla donde había nacido. Desde entonces, los especialistas seguían sus movimientos a través de huellas y otros indicios encontrados en el terreno, además de los avistajes comunicados por habitantes de la zona. A diferencia de otros animales del programa, no contaba con un collar satelital.

Desde Rewilding Argentina explicaron que los yaguaretés necesitan recorrer grandes extensiones para buscar alimento, reproducirse y delimitar sus territorios. En esos desplazamientos pueden cruzar rutas y sectores modificados por la actividad humana, situaciones que representan un riesgo para su supervivencia.

El lugar donde murió Anguja tenía carteles instalados por Parques y Reservas de la Provincia de Corrientes para advertir a los conductores sobre la circulación de animales silvestres. También estaban señalizadas las velocidades máximas permitidas.

El animal es Monumento Natural Nacional por Ley 25.463 y cuenta con protección legal en Corrientes

El yaguareté está declarado Monumento Natural Nacional mediante la Ley 25.463 y también cuenta con protección legal en Corrientes. Sin embargo, su población continúa amenazada por la caza ilegal, la pérdida de su hábitat y los atropellamientos.

Tras el episodio, los organismos vinculados a la conservación de la especie volvieron a remarcar la importancia de respetar los límites de velocidad, especialmente en caminos próximos a áreas naturales protegidas, para prevenir nuevos atropellamientos.

Yaguareté Corrientes camioneta Esteros del Iberá fauna
Noticias relacionadas
La visita del papa León XIV a la Argentina reorganizó el calendario de noviembre.

Quiénes tienen feriado este martes 10 y miércoles 11 de noviembre por la visita del Papa

Horóscopo diario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Hubo un sector VIP en la misa de León XIV

Tras el paso por Buenos Aires, León XIV llega a Córdoba este martes: se espera una misa multitudinaria

leon xiv llamo al dialogo interreligioso y destaco el aporte de los pueblos originarios y los inmigrantes a la argentina

León XIV llamó al diálogo interreligioso y destacó el aporte de los pueblos originarios y los inmigrantes a la Argentina

Lo último

La Supercopa Argentina pone otro título en juego: el repaso de todos sus campeones

La Supercopa Argentina pone otro título en juego: el repaso de todos sus campeones

¡Vayan y sean santos!: el pedido de León XIV durante su misa en Córdoba

"¡Vayan y sean santos!": el pedido de León XIV durante su misa en Córdoba

Santa Fe declaró de interés provincial la visita del Papa León XIV a la Argentina

Santa Fe declaró de interés provincial la visita del Papa León XIV a la Argentina

Último Momento
La Supercopa Argentina pone otro título en juego: el repaso de todos sus campeones

La Supercopa Argentina pone otro título en juego: el repaso de todos sus campeones

¡Vayan y sean santos!: el pedido de León XIV durante su misa en Córdoba

"¡Vayan y sean santos!": el pedido de León XIV durante su misa en Córdoba

Santa Fe declaró de interés provincial la visita del Papa León XIV a la Argentina

Santa Fe declaró de interés provincial la visita del Papa León XIV a la Argentina

Condenaron a 100 latigazos en Arabia Saudita a una mujer de Kenia por dar a luz fuera del matrimonio

Condenaron a 100 latigazos en Arabia Saudita a una mujer de Kenia por dar a luz fuera del matrimonio

Los Pastillitas: cayeron presos tres ladrones que asaltaron a dos mujeres y las golpearon con una pistola de utilería

Los Pastillitas: cayeron presos tres ladrones que asaltaron a dos mujeres y las golpearon con una pistola de utilería

Ovación
Diego Placente oficializó la lista de la Selección Sub20 y Lucas Ayala vestirá la albiceleste

Diego Placente oficializó la lista de la Selección Sub20 y Lucas Ayala vestirá la albiceleste

Sin Messi, la Selección Argentina pone en marcha su semana de trabajo de cara a los amistosos

Sin Messi, la Selección Argentina pone en marcha su semana de trabajo de cara a los amistosos

La camiseta 10 de Messi busca heredero: los dos nombres que analiza la Selección Argentina

La camiseta 10 de Messi busca heredero: los dos nombres que analiza la Selección Argentina

Maradona y una despedida que quedó grabada para siempre: se cumplen 25 años de su adiós en la Bombonera

Maradona y una despedida que quedó grabada para siempre: se cumplen 25 años de su adiós en la Bombonera

Se concretó la primera edición del Torneo Nacional de Clubes Campeones M16

Se concretó la primera edición del Torneo Nacional de Clubes Campeones M16

Policiales
Cayó presa una pareja de ladrones por robos calificados y tenencia de una escopeta en San José del Rincón

Cayó presa una pareja de ladrones por robos calificados y tenencia de una escopeta en San José del Rincón

La PDI atrapó a un hombre que mantuvo cautivo a otro durante seis días y es investigado por privación ilegítima de la libertad

La PDI atrapó a un hombre que mantuvo cautivo a otro durante seis días y es investigado por privación ilegítima de la libertad

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show Purga

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show "Purga"

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"