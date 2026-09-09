Nuevo parte médico: Mirtha Legrand sigue internada y se recupera sin complicaciones

La conductora permanece en una habitación común y acompañada por su familia. El próximo parte médico oficial será difundido este viernes, según informó el sanatorio.

La conductora Mirtha Legrand presenta una evolución favorable y continúa recuperándose sin complicaciones del cuadro respiratorio por el que permanece internada en el Sanatorio Mater Dei , de la ciudad de Buenos Aires.

Así lo informó este miércoles el centro de salud mediante un nuevo parte médico oficial, firmado por su director médico, Enrique Echagüe .

“La Sra. Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio. Continúa en una habitación común, en compañía de su familia”, señaló el comunicado.

Nuevo parte Mirtha Legrand pic.twitter.com/8LJ3gq3kXr — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) September 9, 2026

De esta manera, la conductora no requiere por el momento cuidados intensivos y permanece acompañada por sus familiares mientras continúa su recuperación.

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Agradecimiento por las muestras de afecto

Desde el Sanatorio Mater Dei también destacaron las numerosas muestras de cariño recibidas durante los últimos días.

“Agradecemos a todos por el respeto y cariño que le transmiten”, expresaron desde la institución.

La familia de Mirtha Legrand atraviesa así esta etapa de recuperación con acompañamiento permanente y mantiene el seguimiento de su estado de salud junto al equipo médico.

Cuándo se conocerá el próximo parte

El sanatorio informó que, mientras no se produzcan cambios en la evolución de la conductora, el próximo reporte oficial será difundido este viernes.

“De no mediar cambios, el día viernes emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”, precisó el comunicado.

Hasta entonces, la información oficial sobre el estado de salud de Mirtha Legrand continuará canalizada exclusivamente a través de los partes emitidos por el centro médico.