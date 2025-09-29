Uno Santa Fe | Información General | obra social

Obras sociales en crisis: el gobierno amplió la lista y ya son 14 las prestadoras supervisadas

La Superintendencia declaró en crisis a dos nuevas obras sociales. Con estas incorporaciones ya son 14 las entidades bajo supervisión

29 de septiembre 2025 · 19:53hs
La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación incorporó este lunes a dos nuevas prestadoras a la lista de obras sociales en crisis. A través de las resoluciones Nº 1755/2025 y Nº 1767/2025, quedaron bajo supervisión la Obra Social del Personal de la Actividad Azucarera Tucumana y la Obra Social de los Conductores de Taxis de Córdoba, luego de constatarse incumplimientos contables y falencias administrativas.

Ambas entidades fueron observadas por irregularidades en balances, deficiencias de gestión y limitaciones económico-financieras que superaron los factores de criticidad previstos por la normativa vigente. Como medida inmediata, la Superintendencia ordenó que presenten en un plazo de 15 días un plan de contingencia con metas trimestrales. El seguimiento estará a cargo del Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de Agentes del Seguro, que fiscalizará la recuperación de su capacidad operativa.

Tensión en el sistema de salud

Con estas incorporaciones, ya suman 14 las obras sociales declaradas en crisis. A ese número se agregan siete en proceso de baja y ocho bajo intervención. Entre las entidades afectadas aparece la Obra Social de Peones de Taxis de Rosario, que también deberá presentar un programa de corrección para garantizar la continuidad de las prestaciones en la ciudad.

En las últimas semanas se habían tomado medidas similares con la Asociación Mutual Metalúrgica de Villa Constitución, mientras que otras entidades fueron directamente disueltas. Tal fue el caso de la Obra Social del Personal de la Industria Botonera (OSPIB), que apenas contaba con 50 afiliados, y de la Obra Social del Personal Aduanero (OSPAD), eliminada del registro nacional por incumplimientos administrativos.

El proceso de supervisión no se restringe a Tucumán y Córdoba. La Superintendencia también declaró en crisis a las obras sociales del personal de hipódromos de Buenos Aires y San Isidro, y del Jockey Club, que mostraron problemas estructurales en la gestión prestacional y financiera.

Desde el organismo señalaron que el objetivo es “fortalecer los mecanismos de fiscalización y garantizar un sistema de salud sustentable que brinde prestaciones de calidad a la población”. En ese sentido, remarcaron que el monitoreo se centra no sólo en la documentación formal, sino en indicadores financieros, capacidad de repago y grado de dependencia de subsidios estatales.

Las obras sociales en crisis

  • Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines (OFPIF)
  • Obra Social del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas
  • Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos (Osapm Entre Ríos)
  • Obra Social de Técnicos de Fútbol (Ostecf)
  • Obra Social de Volkswagen Argentina
  • Obra Social de Fedecámaras (Osf)
  • Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba
  • Obra Social de Peones de Taxis de Rosario
  • Obra Social de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas
  • Obra Social del Personal de Prensa de Mendoza
  • Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio Ledesma.
