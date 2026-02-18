Para el frente de sindicatos, "la gente aún no dimensiona" el impacto de la reforma laboral

El ala más combativa del sindicalismo se prepara para el paro general del jueves con movilización. Alertan que la ley tendrá perjuicios individuales y colectivos

Los gremios integrantes del Frente de Sindicatos Unidos se posicionaron como el ala más combativa del sindicalismo ya que a diferencia de lo anunciado por la CGT en las últimas horas, la huelga en rechazo de la reforma laboral será con movilización . "El conjunto de la gente aún no sabe ni entiende lo que va a suceder, no lo dimensiona”

Según la Federación Aceitera, que conduce con UOM el frente la ley de modernización laboral tiene un perjuicio en dos niveles de perjuicio, el individual y el colectivo. “En el primer caso profundiza la explotación, con la destrucción de la jornada laboral y las vacaciones fragmentadas ", explicaron a La Capital.

Y luego agregan que en cuanto a lo colectivo destruye el modelo sindical argentino. “Revienta los convenios colectivos, elimina la posibilidad de huelga y asambleas. Es sometimiento, peor que en el siglo XIX porque estamos tecnológica y socialmente en otro lugar”.

Reforma laboral y sindicatos

En ese sentido, el secretario general de la Federación de Aceiteros, Daniel Yofra sostuvo: “La reforma laboral va mucho más allá de lo que pensamos, nosotros como gremios vamos a tener que pedir permiso para hacer un paro. No tomamos conciencia de que esta ley nos vino a destruir, a darnos la estocada final”.

En los últimos días tomó centralidad el artículo 44 de la ley que establecía una limitación de las licencias médicas sobre todo en una reducción del pago de haberes. El gobierno finalmente lo quitó luego de que bloques afines al oficialismo expresaron que sin la modificación no acompañarían la reforma.

Sin embargo, en el frente creen que fue una jugada política como modo “distractivo”. “Es distraer con un detalle cuando el conjunto de la ley sigue sin cambios. Agregaron algo a lo último a sabiendas que lo iban a sacar luego y mostrar voluntad”.

En rigor, este jueves será la movilización con una conferencia de prensa en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, para luego realizar la concentración en Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo para iniciar la movilización hacia el Congreso de la Nación. Vale recordar que la convocatoria será en momentos en podría obtener la media sanción faltante para convertirse en ley en la Cámara de Diputados.

