Pepe Mujica reveló que se agravó el cáncer que padece: "Solo quiero despedirme"

El expresidente uruguayo dijo que ya no tiene forma de detener el avance de la enfermedad: "Lo que pido es que me dejen tranquilo y no me pidan más entrevistas"

"El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas", dijo en una entrevista con el medio local Búsqueda.

En la nota, explicó que ya no hay nada que pueda hacer para revertir la situación: "No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta".

"Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso", agregó.

Tratamientos

El ex presidente fue diagnosticado con cáncer de esófago en abril del año pasado y desde entonces se sometió a diferentes tratamientos e intervenciones, que en principio dieron buen resultado. Pero los últimos estudios revelaron la novedad que acaba de comunicar.

Así, habló también de política al señalar que se siente "orgulloso" por el triunfo del candidato del Movimiento de Participación Popular (MPP), Yamandú Orsi, en las últimas elecciones uruguayas y que eso le permite "irse tranquilo".

"Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto. Por eso, la primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Les doy un abrazo a todos", afirmó y sumó: "Segundo, me despido de mis compañeros y simpatizantes. Lo único que quiero ahora es despedirme".