Rara defensa de Milei a su hermana: "¿Se va a quedar el 3% cuando puede quedarse con el 100%?"

El presidente Javier Milei salió al cruce del escándalo de corrupción que golpea a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y lanzó una insólita defensa de su hermana, Karina Milei, envuelta en las acusaciones. "¿Si usted se quiere quedar con una caja, se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%? Es muy tonto pensar eso", expresó el mandatario en diálogo con Radio Mitre.

Milei desmintió categóricamente a Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, quien había filtrado audios con presuntas denuncias de coimas. "Si me hubiese dicho que había corrupción, le habría volado la cabeza. Si tenía esa certeza tenía la obligación de denunciarlo, si no incumplía los deberes de funcionario público", afirmó. Según supo Noticias Argentinas, el Presidente calificó las acusaciones contra su hermana como "muy tontas" y minimizó las versiones, vinculándolas a operaciones políticas y "chimentos de peluquería".

El "triángulo de hierro" y la defensa de Karina

El mandatario insistió en que las acusaciones son intentos de golpearlo, comparándolas con ataques a sus perros. "Un foco de desestabilizar al presidente es pegarle a Karina. Es como cuando se metían con mis perros. Es lo mismo, es como meterse con un hijo", planteó.

Además, descalificó la idea del "3% de Karina" que repite el kirchnerismo: "Cuando los kukas hacen el tres, ¿saben dónde estaba la ANDIS cuando llegamos al poder? Dependía de la Secretaría General de la Presidencia. Mi hermana, para que no representara un problema, lo mandó a Capital Humano. Después pasó a Jefatura de Gabinete. Entonces, ¿se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%? Hay que ser muy tonto para pensar eso”.

Milei también se refirió a los audios donde su hermana arenga a legisladores: "Los audios están editados y se dicen cosas que no corresponden. En uno, lo más grave que aparece es que Karina trabaja 15 horas por día. Eso demuestra lo ridículo de estas operaciones". En este sentido, vinculó a periodistas como Jorge Rial y Mauro Federico en "maniobras de espionaje ilegal" por buscar información sobre sus perros.

El Presidente ratificó la fortaleza de su "triángulo de hierro" (su hermana y Santiago Caputo): "¿Cree que yo podría tener una buena relación con Santiago Caputo si se mete con mi hermana? De ninguna manera. Es un invento de los medios", subrayó.

Respuesta a Cristina Kirchner y diálogo con Macri

Milei también respondió a Cristina Fernández de Kirchner, quien había cuestionado la venta de dólares del Banco Central y advertido sobre un posible default. "Si hay olor a default, yo no tengo olfato. ¿Cree que puedo perder tiempo discutiendo con una presidiaria? De ahí viene el tres: le quedan tres causas pendientes, además de la condena por Vialidad", lanzó tras calificarla como "la reina de la tobillera".

En cuanto a su relación con Mauricio Macri, Milei reconoció que actualmente no tienen diálogo, pero sí canales abiertos. "No estamos hablando, pero tampoco están cerradas las puertas al diálogo. Hay puentes", dijo, valorando el respaldo del expresidente al presupuesto.

