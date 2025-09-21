Uno Santa Fe | Información General | aumento

Nuevo aumento en los precios de los cigarrillos: suben hasta un 15%

La tabacalera Massalin Particulares actualiza los valores de Marlboro, Philip Morris, Chesterfield y Parliament. Los nuevos precios rigen desde este sábado en todo el país.

21 de septiembre 2025 · 11:24hs
La tabacalera Massalin Particulares vuelve a aumentar desde el sábado 20 de septiembre los precios de sus productos, marcando el quinto incremento en lo que va de 2025. La tabacalera ya había aplicado subas en los cigarrillos en los meses de en enero, abril, junio y agosto, y ahora vuelve a actualizar los valores en kioscos y puntos de venta.

El último ajuste había sido el 2 de agosto, con un incremento promedio del 7,2% en todas sus marcas. Ahora, la compañía vuelve a aplicar un aumento del 8,5% promedio, con variaciones que van del 5% al 15%, que llega en paralelo al nuevo salto del dólar tras las elecciones de septiembre.

En la jornada de este 19 de septiembre, el dólar oficial del Banco Nación cotiza a $1.515, un valor que influye directamente en los costos de producción e importación del sector.

Con esta nueva actualización, los fumadores deberán enfrentar otra suba acumulada en el año, con este nuevos precios que rigen en otda Argentina desde el sábado 20 de septiembre de 2025.

Precios Massalin desde septiembre 2025

