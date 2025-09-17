Por qué hoy miércoles 17 de septiembre se celebra el Día del Profesor

Cada 17 de septiembre en la Argentina se conmemora el Día del Profesor. De qué se trata.

Hoy , miércoles 17 de septiembre, se celebra en Argentina el Día del Profesor en conmemoración del fallecimiento de José Manuel Estrada, un destacado intelectual, político y educador del siglo XIX.

La fecha rinde homenaje a su enorme aporte al sistema educativo del país.

Estrada fue una figura central en la enseñanza en Argentina. Se desempeñó como profesor, rector y conferencista, y su influencia marcó a varias generaciones de estudiantes y docentes. Su legado y sus ideas sobre la educación siguen siendo relevantes en la actualidad.

Aunque no es un feriado, el Día del Profesor es una fecha importante en el calendario escolar.

Datos clave sobre la conmemoración:

• Se celebra cada 17 de septiembre en honor a la muerte de José Manuel Estrada.

• El homenaje está dedicado a los profesores de secundaria y universidad.

• Las escuelas y universidades suelen organizar actos para reconocer la labor de los docentes.

• La fecha no implica la suspensión obligatoria de clases.

• LEER MÁS: Día del Maestro: por qué se conmemora hoy jueves 11 de septiembre