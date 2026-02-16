Uno Santa Fe | Información General | carne

¿Por qué puede aumentar un 15% en las próximas semanas el precio de la carne?

Desde CICCRA advirtieron que podría haber nuevamente un aumento de precios de la carne vacuna, después del salto que se produjo en enero

16 de febrero 2026 · 08:27hs
El presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), Miguel Schiariti, advirtió que el precio de la carne vacuna podría registrar un incremento de entre 10% y 15% en las próximas semanas, en un contexto de menor faena y mayor retención de hacienda por parte de productores y feedloteros.

Los frigoríficos santafesinos frenan faena por falta de negocios y temen más aumentos en la carne

Los frigoríficos santafesinos frenan faena por falta de negocios y temen más aumentos en la carne

“El año 2026 comenzó de una manera extraña, con caída de faena en enero y con un aumento de precios realmente importante”, señaló Schiariti al analizar la dinámica del mercado ganadero en el inicio del nuevo ciclo comercial.

Según explicó el dirigente empresario, la baja en los niveles de faena responde en parte a una estrategia productiva. “Productores y feedloteros están muy contentos y están reteniendo un poco de hacienda para agregarle más kilos. Pasto hay y también muy buen precio y no hay señales que baje”, sostuvo.

Retención y presión sobre los precios

La combinación de buenas condiciones forrajeras, valores firmes en el mercado concentrador y márgenes positivos en el engorde a corral genera incentivos para estirar los ciclos de terminación. Esta retención temporal de animales reduce la oferta inmediata para faena y presiona sobre los valores mayoristas.

En ese escenario, Schiariti proyectó que el ajuste en mostrador todavía no estaría completamente reflejado. “Debemos esperar que de acá a marzo el precio de la carne pueda aumentar alrededor del 10 o 15%”, anticipó.

De concretarse, la suba impactaría progresivamente en carnicerías y supermercados, especialmente en los cortes de mayor demanda del consumo interno.

Qué puede pasar en los próximos meses

Desde el sector explican que la evolución final del precio de la carne dependerá del ritmo de faena en febrero y marzo, la dinámica del consumo doméstico y el comportamiento de las exportaciones, variables que inciden de manera directa en la formación del valor de la hacienda.

En un contexto de recomposición de precios dentro de la cadena cárnica y tras meses de márgenes ajustados para la industria frigorífica, el mercado se encamina a un primer trimestre con tensión en los valores. La incógnita ahora es si el consumo convalidará las subas o si el ajuste encontrará un techo en el poder adquisitivo de los hogares.

