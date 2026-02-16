Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión volvió al trabajo con la mira en Aldosivi y dudas en el equipo

Tras el 0-0 ante San Lorenzo, el plantel de Unión retomó las prácticas en Casa Unión. Fascendini sigue descartado y Colazo será evaluado.

16 de febrero 2026 · 18:11hs
Unión volvió al trabajo con la mira en Aldosivi y dudas en el equipo

Luego del empate sin goles frente a San Lorenzo en el estadio 15 de Abril, Unión retomó este lunes por la tarde los entrenamientos en el predio de Casa Unión. El objetivo inmediato es claro: preparar el duelo ante Aldosivi, programado para el domingo 22 de febrero a las 21, nuevamente en condición de local.

El cuerpo técnico ya sabe que no podrá contar con Valentín Fascendini. El defensor continúa recuperándose de un desgarro que lo dejó afuera del cruce ante el Ciclón y que incluso lo obligó a salir en el partido previo frente a Central Córdoba, en Santiago del Estero. Su ausencia obligará a sostener la variante que ya se implementó en la última presentación.

Colazo, bajo observación en Unión

Otro nombre que genera atención es el de Agustín Colazo. El atacante no estuvo ante San Lorenzo por una molestia en la rodilla izquierda y será evaluado en el transcurso de la semana para determinar si puede volver a estar a disposición. Su evolución marcará si el entrenador puede recuperar una alternativa ofensiva para el choque ante el Tiburón.

Leonardo Madelón evaluará si podrá o no contar con Agustín Colazo frente a Aldosivi en Unión.

Leonardo Madelón evaluará si podrá o no contar con Agustín Colazo frente a Aldosivi en Unión.

En cuanto al posible once, no se vislumbran cambios profundos. La estructura del equipo convence y, más allá de algún retoque puntual, el plan no se alteraría demasiado. Una de las variantes que podría analizarse es el ingreso de un volante en lugar de Franco Fragapane, quien no logra reencontrarse con su mejor versión y viene siendo observado de cerca por el cuerpo técnico.

La cuenta pendiente: el gol

Si hay un aspecto que ocupa buena parte de los trabajos semanales es la definición. Unión viene mostrando solidez, intensidad y una idea clara, especialmente cuando juega en el 15 de Abril. Sin embargo, el déficit aparece en los metros finales: genera situaciones, domina tramos de los partidos, pero no logra traducirlo en goles.

Por eso, más que modificar nombres, el entrenador apuntará a afinar la puntería y mejorar la toma de decisiones en el área rival. Ante Aldosivi, el desafío será sostener el funcionamiento y sumar la eficacia que faltó ante San Lorenzo para volver al triunfo ante su gente.

