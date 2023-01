Productores aseguran que desaparecieron 400 tambos y le piden al gobierno "medidas en forma urgente"

"Hoy no hay más posibilidades de seguir produciendo" relata el crudo documento que detalla los padecimientos del sector.

"De los eslabones de la cadena industrial láctea, el eslabón tambero es el que a partir de su precio bajo amortigua todas las distorsiones de la macroeconomía. Hay que remarcar que no hay ni hubo voluntad política de hacer las reformas estructurales intracadena" agregan.

La Comisión manifestó que "el tambero es el más vulnerable por el precio que recibe de su leche cruda" y que "el resto de la cadena se financia con el quebranto del tambero".

"Los planteos hechos no parecen sensibilizar a los funcionarios del Ejecutivo Nacional, que no se hacen cargo de un drama insostenible. Al momento no tuvimos ninguna respuesta satisfactoria" lamentaron.

El comunicado asegura que "hoy no hay más posibilidades de seguir produciendo", ya que "hace más de 15 meses que los productores tamberos están produciendo a quebranto".

"De hecho, según datos oficiales, ya han desaparecido más de 400 tambos hasta octubre de 2022. En estos días observamos con dolor el remate de tambos por todo el país. Lamentablemente, se empezaron a liquidar vaquillonas y terneros, situación que atraviesan todos los productores, pero en los últimos quince días se ve una importante venta de tambos, con vacas donde se evidencia que ha golpeado la falta de alimento. Ya no hay un lugar donde el sector esté más afectado, sino que el problema es generalizado, a todas las cuencas y los tamaños" detallaron desde la CEEA.

"El productor que vende el tambo es porque ya no puede continuar por dos factores que hacen de la situación terminal: la sequía registrada desde hace dos años o más en algunos casos, y la imposibilidad de comprar alimentos externos como el maíz o pellets de soja, por el alto costo que hoy representa" observaron.

La Comisión de Enlace señaló que "los alquileres tienen precios distorsionados", y que "el precio que se le paga al productor por litro de leche no acompaña ese aumento en los precios de los insumos, por lo que se queda sin la posibilidad de adquirirlos e inevitablemente termina vendiendo los rodeos de producción".

Consideraron que "la Emergencia Agropecuaria, en las provincias que se declaró, es insuficiente", y esperan que el Estado brinde herramientas, compense el bajo precio que recibe el productor, quite de retenciones para que se recupere el precio al productor, dé financiamiento específico para el sector, fondos rotatorios, y que ayuden al sistema productivo lácteo.

"Esta producción es inviable en un país donde solo se propicia el monocultivo y la concentración" criticaron.

"Necesitamos medidas en forma urgente. Porque mientras el tiempo pasa y el gobierno especula, los productores van quedando en el camino, la producción también celebra Navidad, Año Nuevo, da descanso a sus trabajadores, y los tambos no paran nunca, nos acomodamos a las fechas y las circunstancias, nuestra producción es de 365 días del año y no sólo cuando los políticos se decidan a gobernar" concluye el documento.