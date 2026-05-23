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Colón y el desafío de extender su invicto en el Brigadier López

Colón volverá a jugar este domingo en condición de local, buscando prolongar la racha positiva que mantiene en el Brigadier López

Ovación

Por Ovación

23 de mayo 2026 · 16:04hs
Contando el torneo del año pasado

UNO Santa Fe | José Busiemi

Contando el torneo del año pasado, Colón suma nueve partidos invicto en condición de local.

Los números de Colón jugando como local son para destacar. Y es que el Sabalero lleva disputados siete encuentros en el Brigadier López y se mantiene invicto.

Colón y un extenso invicto como local

El equipo que dirige Ezequiel Medrán cosechó cinco victorias y dos empates en Santa Fe, sumando 17 puntos sobre 21 en juego, con una efectividad del 80,9% y una diferencia de gol de +7 con 11 goles a favor y cuatro en contra.

Los triunfos de Colón fueron ante Deportivo Madryn 2-1, Acassuso 1-0, San Miguel 3-0, Racing de Córdoba 1-0 y All Boys 3-2. En tanto que igualó 1-1 con Ferro y 0-0 frente a Godoy Cruz.

LEER MÁS: Medrán define el equipo y la duda en Colón está en el sector defensivo

Pero este invicto como local es más extenso si se toma en cuenta el Torneo de la Primera Nacional 2025, en donde en las últimas dos fechas en el Brigadier López empató con Deportivo Morón 0-0 y venció a Defensores Unidos 1-0.

De esta manera, Colón suma nueve partidos invicto como local, con seis victorias y tres empates. La última derrota en Santa Fe fue el 8 de septiembre de 2025 cuando perdió 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, equipo que ascendió a Primera División.

Colón invicto Brigadier López
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