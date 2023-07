Prorrogan el Ahora 12 hasta enero de 2024 y lo vinculan a Precios Justos

En este punto, precisó que “se exceptúa del requisito de suscribir los convenios del programa Precios Justos a las micro, pequeñas y medianas empresas, cuyos productos se comercialicen o sus servicios se presten en el marco del Ahora 12”. También se aclaró que el requisito de estar adherido al Precios Justos “solamente será exigible respecto de los rubros comprendidos por el programa al 30 de junio” último.

El reglamento abarca 35 categorías de productos, entre los que se destacan los de línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería; materiales y herramientas para la construcción, muebles, bicicletas y motos cuyo precio final no supere los $730.000. Asimismo, incluye servicios turísticos como pasajes de ómnibus de larga distancia, aéreos, hoteles, autos de alquiler, excursiones y productos regionales. La iniciativa alcanza también a colchones y sommiers, textos escolares y libros; anteojos y lentes de contacto de no más de $62.000; cuadernos, papelería, lápices, lapiceras, mochilas, cartucheras, juguetes y juegos de mesa. Por otra parte, comprende neumáticos, instrumentos musicales, computadoras, notebooks y tablets; artefactos de iluminación, televisores, monitores, perfumería, pequeños electrodomésticos y equipamiento médico que no supere los $450.000 entre otros bienes y servicios.

La resolución de este lunes, en sus considerandos, destacó que “los sectores intervinientes en la comercialización de bienes y servicios incluidos en el programa han incrementado sostenidamente su oferta local, logrando abastecer la demanda interna y sostener los niveles de demanda de los consumidores”. Por eso subrayó que “atento al inminente cumplimiento del plazo de vigencia, distintas cámaras aglutinadoras de los sectores intervinientes en el intercambio de bienes y servicios se pronunciaron a favor de su renovación”.

“En tal sentido, han afirmado que las medidas de financiamiento de los bienes y servicios en el marco del programa resultan una herramienta eficaz para la promoción del consumo y fomento de la industria nacional”, remarcó la normativa. Asimismo, puntualizó que “se han ido formulando ciertas adecuaciones al Ahora 12 considerando las circunstancias coyunturales, procurando contribuir tanto a la recuperación del mercado interno, como al desarrollo de la industria y el comercio local”.

Las compras con Ahora 12, a través de tarjetas de crédito, crecieron en el primer trimestre del año en las modalidades de financiación a tres y a seis cuotas, en comparación con el mismo período de 2022, de acuerdo con el Índice Prisma. Así, el volumen de las operaciones de los planes Ahora 3 pasó de representar el 19,84% del total del consumo con este programa entre enero y marzo del año pasado al 37,03% en el mismo trimestre de 2023, con un crecimiento de 86,64% interanual.

El aumento también se dio contra el trimestre anterior, de octubre a diciembre, que incluye Día de la Madre y Navidad, cuando la participación de esta modalidad estaba en el 35,71% del total de los planes Ahora. Por su parte, las compras a través del Ahora 6 alcanzaron el inicio del año una participación de 30,51% en el total, por encima del 19,84% del mismo período de 2022, con un crecimiento de 53,78% interanual. En este caso, también se superó la participación del último trimestre del año, de 30,23%. Así, entre las modalidades, de tres y seis cuotas, acapararon dos tercios del total de operaciones realizadas con los planes Ahora.

