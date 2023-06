Qué implicaría dolarizar la economía argentina y a qué tipo de cambio se haría 

Ramiro Goncalves dolarizar javier milei inflación (1).jpg

"La propuesta de Milei es dolarizar la economía para que el gobierno no pueda emitir más pesos, entonces se termina la inflación. Pero, si el Estado sigue gastando más de lo que le ingresa, que pasó un poco en la época de la convertibilidad, tenés que empezar a pedir préstamos en dólares para poder solventar ese gasto. En los 90 se vendían empresas también para obtener esa plata. Entonces, si el gobierno sigue gastando más de lo que le ingresa el problema va a seguir, tal vez no vamos a tener inflación, pero estaremos solventando eso con deuda, hasta que no nos presten más y eso se corta", manifestó.

El asesor financiero, sentenció: "¿La dolarización terminaría con la inflación? Sí, pero no va a terminar con el problema de que el gobierno puede llegar a seguir gastando más de lo que ingrese y lo tendrá que solventar con deuda".

Recalcó que bajar el gasto público "es lo más difícil de hacer", ya que hay intereses sociales. Una medida que generaría ruido y "no es muy popular". Sobre esta propuesta del libertario, señaló: "La pregunta que me hago es si podés bajar el gasto y podés hacer todas las reformas que se plantean, para qué vamos a dolarizar. Podríamos bajar el gasto, se podría emitir menos. La dolarización viene con un montón de otras medidas, se puede llevar a cabo, pero es difícil poder llegar a reducir tanto el gasto".

Otro de los problemas que ve a futuro el licenciado con esta medida en caso de que se lleve adelante es cómo la nueva moneda influirá sobre la producción: "Nuestra productividad debería ser la misma que en Estados Unidos. Si acá un empleado produce un celular y en EE. UU. ese mismo trabajador hace 10 porque está mejor capacitado, hay más maquinaria y tecnología, ese teléfono en Argentina va a salir mucho más caro que allá, es más costoso fabricarlo porque la productividad es menor". Por esta razón, sostuvo que los productos importados serían mucho más baratos que los productos nacionales y "habría una destrucción de la industria".

Entre los países de la región que apostaron por la dolarización mencionó a Ecuador, donde se empezó a bajar el salario para que sus productos nacionales puedan competir con los del exterior. Esa búsqueda de competitividad implicaría subir la productividad, lo cual "lleva años o décadas, Milei dice que es un plan de 30 o 40 años". "Los primeros años sería un sacudón fuerte", agregó.

El otro punto clave que se analiza es a qué tipo de cambio se dolarizaría: "Hoy el dólar bolsa, lo que sería el dólar MEP y que lo puede comprar cualquiera en una sociedad de bolsa, es en blanco, sin cepo y legal está $460. Para dolarizar a ese tipo de cambio hay que pedir un préstamo afuera porque no alcanza la cantidad de dólares que hay en la reserva, de hecho, el Banco Central casi no tiene. La pregunta es quién nos va a dar esos préstamos, cuánta plata terminaría siendo, algunos dicen USD 20.000.000.000 otros dicen USD 40.000.000.000 o USD 50.000.000.000, estamos hablando de mucha plata y es una deuda que se sumaría a la cantidad que ya tiene el gobierno".

"Después está el problema del número de plazos fijos que hay, por cada peso que está en circulación en la economía hay $2,50 en plazo fijo. Y la tasa está tan alta porque el gobierno no quiere que la gente saqué ese dinero porque se volcaría a la economía, causaría más inflación y podría subir el dólar", destacó Goncalves. Recordó que actualmente la tasa anual es de 97%, mientras que hace dos años estaba 40%. "Es mucha plata que está ahí, debajo de la alfombra, que si vuelve a la economía genera más inflación", aseguró.

Al combo de medidas económicas propuestas por Javier Milei se le suma el levante de activos del Banco Central porque tiene bonos y títulos que "en teoría" podrían llegar a valer USD 25.000.000.000 y por lo cual el préstamo que se pediría sería menor. "Pero así y todo hay que vender esos activos, quién los va a querer comprar, si los ponés todo en el mercado harías que bajen más porque es mucho lo que sale a la venta", dijo el asesor.

"El mayor problema es que no sabemos el tipo que va a ser efectivamente, seguramente será alto, mínimo a un dólar blue, de ahí para arriba nunca para abajo", enfatizó. A su vez, consideró que el blue o mep están "superintervenidos" y tienen un mercado chico. "Actualmente si quisieras dolarizar sin préstamo y decir «sacó todos los pesos que hay en circulación y pongo los dólares» eso daría un tipo de cambio de $10.000. Es una guasada, si ganó $100.000 ganaría USD 10, es impracticable a ese valor", apuntó.

Ramiro Goncalves, expresó: "Si no somos productivos vamos a estar caros y actualmente estamos baratos en dólares si nos medimos con otros países; la importación reemplazaría toda la industria acá; se perderían puestos de trabajo, salvo que aumente la productividad, pero eso llevaría décadas. Para poder generar dólares genuinos tenemos que empezar a exportar más de lo que importamos o importar menos, esa también es una estrategia del gobierno, pero eso achica un montón la capacidad de consumo de las personas y tampoco estamos dispuestos a importar menos porque un montón de cosas se hacen afuera".

Respecto a los aspectos positivos de dolarizar, indicó: "Hay un montón de personas que tienen dólares pero que lo sacan del banco porque tienen miedo de un corralito, en teoría tenemos USD 300.000.000.000 dando vuelta entre los argentinos que no están en el sistema por temor o desconfianza. O empresas que no vienen a Argentina a establecerse por la inseguridad jurídica, que no sabés lo que pasa, que te ponen un cepo, no sabés si podrás sacar los dólares después. Entonces, una dolarización generaría mayor liquidez con el paso del tiempo, cuando se establezca esa confianza la gente volvería a dejarle la plata al banco y aumentaría la cantidad de dólares en el sistema".

Por último, reveló: "El Banco Central desaparecería porque no haría falta, vamos a depender del Banco Central de Estados Unidos, el nuestro ya no tendría ninguna función porque no emite moneda. El Estado tendría menos herramientas para poder intervenir".

Quién es Ramiro Goncalves

Ramiro Goncalves (@ramirogoncalvesok) estudió Lic. en Economía en la UNL. Se especializó en finanzas y después de cinco años como empleado en diferentes agencias de bolsa tomó la decisión de matricularse como agente independiente y crear la consultora RG Inversiones (@rginversionesok).

