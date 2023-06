Inflación sin freno: suba de alquileres y precios en supermercados, los dolores de cabeza de los santafesinos

UNO Santa Fe salió a la calle a sondear el impacto de la creciente inflación en las economías familiares. Frases como "vivimos con lo justo", "la plata no alcanza" o "estamos viviendo mal", resonaron como el común denominador de la opinión de los santafesinos.

En medio de una inflación que parece no encontrar techo, el mes de junio ya arrancó con una serie de aumentos que golpea de lleno los bolsillos de los santafesinos. Desde el aumento del 100 por ciento en los alquileres, el incremento de la tarifa de servicios, el costo del transporte y los precios que se actualizan diariamente en los supermercados. UNO Santa Fe salió a la calle a recolectar sensaciones de la situación actual. Frases como "no alcanza el sueldo"; "nos sentimos pobres"; "los alquileres son una locura en relación al sueldo"; "hay que recortar gastos todo el tiempo"; "estamos viviendo mal, con lo justo"; "la plata no alcanza nunca", marcó en la opinión de los entrevistados el panorama de crisis que se vive en la actualidad.