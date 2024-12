Quiénes eran los pilotos que murieron luego de que despistara su avión en San Fernando

Video: se estrelló un avión privado en San Fernando y murieron dos personas

Trabajaba en el Banco Macro desde enero de este año, luego de haber sido empleado de varias empresas vinculadas al rubro aeronáutico y estaba en pareja. Su domicilio registrado estaba en la ciudad de Posadas, Misiones, pero era de la zona Oeste del Conurbano; y en su perfil de Youtube colgaba videos de vuelos, mezclados con algunos de amigos y su perra Nikita.

Mientras que Fernández Loza, de 46 años y con domicilio registrado en la localidad bonaerense de Martínez, aparece en los registros como ex empleado de Austral Líneas Aéreas. Era el comandante de la avioneta.

Compartía la pasión de volar con uno de sus hermanos, quien también es piloto.

Susana C., conocida del comandante de la aeronave, posteó un mensaje de despedida en Facebook: “En este casi año entero de conocerte y compartir, querido Martín Fernández Loza, aprendí a quererte y admirarte, por tu alegría de vivir, tu simpatía, calidez, tu hombría de bien, tu fuerza para sobreponerte a las calamidades de la vida, eras un gladiador. Buenazo, con esos ojos hermosos, gracias por hacer tan feliz a mi hija. Vuela alto Comandante, más alto que el cielo, hasta Dios... Y ahí te encontrarás con mi mamá, a la que quisiste conocer y no pudiste. Desde ese lugar en donde están ahora, sé que la cuidarán y guiarán a Franca, para que encuentre el consuelo que no tiene. Que en paz descanses”.

Este miércoles por la tarde, los familiares de ambos pilotos estaban ya en el aeropuerto de San Fernando.

Según publica Infobae, fuentes aeronáuticas dijeron que tanto Fernández Loza como Oroforte “tenían todas las licencias y cursos de vuelo aprobados por la autoridad competente”. También destacaron que estaban “familiarizados con la ruta de vuelo que realizaron y el aeropuerto”.

Y explicaron: “El avión estaba en perfectas condiciones de aeronavegabilidad, cumpliendo con todos los estándares de seguridad”.

En tanto, los investigadores del accidente también están evaluando cómo fueron las primeras tareas de emergencia. Fuentes aeronáuticas aseguran que los bomberos tardaron al menos siete minutos en llegar al lugar en donde se produjo el impacto. Además, no tenían los elementos necesarios para abrir la cabina y rescatar a los pilotos.

“Si hubieran llegado antes, y con los elementos adecuados, probablemente estaríamos hablando de otro desenlace”, explicaron especialistas en la materia.

El caso

La tragedia ocurrió este miércoles pasadas las 13.15, cuando la Jefatura de la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria I del Este de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), recibió el alerta de que una aeronave matrícula LV-GOK siguió de largo durante el aterrizaje, pasando el alambrado perimetral del Aeropuerto Internacional de San Fernando, impactado con las viviendas.

“Se desconocen hasta el momento los motivos del despiste”, se informó oficialmente en una causa en la que interviene el Juzgado Federal N* 1 de turno de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado.

El avión cayó en la intersección de José Terry y Charlín, una calle lindera al aeropuerto de San Fernando, e impactó contra una casa, generó daños con otra y dejó calcinado un auto estacionado.

“La casa no se vino abajo, pero está toda agrietada”, agregó. La vecina explicó que hubo tres explosiones luego del impacto de la aeronave. Los primeros en llegar al lugar fueron efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, junto a Bomberos e integrantes de la Policía Federal con asiento en la terminal de San Fernando. Al llegar encontraron en el avión a las dos víctimas, ya sin vida.

Los vecinos que viven en el lugar del impacto fueron evacuados. Los uniformados indicaron que no se registraron heridos de gravedad, pero sí hubo que asistir a varios de ellos.

La ruta del avión

La aeronave involucrada es un Challenger 300, perteneciente a la familia de Jorge Brito, dueño del Banco Macro y presidente de River. Había realizado un viaje a Punta del Este y regresaba a Buenos Aires.

De acuerdo a registros aeronáuticos, el Challenger había realizado este miércoles dos viajes. Partió rumbo a Punta del Este a las 11:12 y aterrizó en Uruguay a las 11:44. Una hora después partió desde el país vecino rumbo a San Fernando, donde tocó tierra a las 13:18.

“El avión entró pasado a la pista y por alguna circunstancia no pudo frenar, terminó despistándose e impactando con viviendas que están al lado del aeropuerto”, detallaron fuentes aeronáuticas a este medio.