Rafaela: falleció uno de los cuatro pacientes contagiados con la "gripe del loro"

Tanto el hombre como su familia contrajeron la enfermedad por haber estado en contacto con un loro que murió por psitacosis. Se trata de una enfermedad que se transmite a las personas a través de excrementos secos, secreciones respiratoras de polvo originado en plumas de loros y otras aves silvestres. Cabe aclarar que la enfermedad no se transmite entre humanos, solo cuando la persona está en contacto con el ave enferma.

La sintomatología en las personas contagiadas produce cuadros de fiebre, decaimiento, fatiga, cansancio y puede derivar a cuadros de neumonía grave, como ocurrió lamentablemente en el caso del hombre fallecido en Rafaela, de 40 años. Hay otro miembro de la familia que permanece internado en terapia intensiva, y otro que ya recibió el alta.

A partir de este caso, desde la Regional de Salud Rafaela se enviaron una serie de recomendaciones a toda persona que posea aves, para que puedan estar atentos a las siguientes precauciones.

Entre ellas mantener las aves en lugares ventilados y con espacio suficiente sin hacinarlas; alimentar a los pájaros correctamente y mantener las jaulas limpias; no permanecer largos períodos en habitaciones donde haya aves; no capturar aves y pájaros silvestres, ni comprarlos en la vía pública; no introducir aves recientemente capturadas o compradas sin certificado sanitario en jaulas donde ya hay otras aves; ante la presencia de síntomas consultar a un médico y referir que posee aves.