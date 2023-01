"Gripe del loro": una de las cuatro personas internadas en Rafaela fue dada de alta

• LEER MÁS: Cuatro personas internadas en Rafaela por neumonía derivada de psitacosis

¿De qué se trata la psitacosis?

Esta enfermedad es un padecimiento de las aves que puede ser contagiada a las personas a través de excrementos secos, secreciones respiratorias, polvo, plumas y/o secreciones oculares. Al secarse permanecen en el aire y son aspiradas por las personas y, de esta manera, se infectan.

Los síntomas que produce la enfermedad son fiebre, decaimiento, fatiga y cansancio. Estos padecimientos pueden progresar a cuadros de neumonía grave con complicaciones hepáticas y renales.

Recomendaciones

A partir de este caso, desde la Regional de Salud Rafaela se enviaron una serie de recomendaciones a toda persona que posea aves, para que puedan estar atentos a las siguientes precauciones.

Entre ellas mantener las aves en lugares ventilados y con espacio suficiente sin hacinarlas; alimentar a los pájaros correctamente y mantener las jaulas limpias; no permanecer largos períodos en habitaciones donde haya aves; no capturar aves y pájaros silvestres, ni comprarlos en la vía pública; no introducir aves recientemente capturadas o compradas sin certificado sanitario en jaulas donde ya hay otras aves; ante la presencia de síntomas consultar a un médico y referir que posee aves.