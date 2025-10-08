Uno Santa Fe | Información General | Diego Santilli

Rechazaron el pedido para que Santilli sea primero en la lista de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires

El juez Alejo Ramos Padilla dio lugar a la renuncia de Espert, pero no al enroque de nombres. Karen Reichardt encabeza la nómina.

8 de octubre 2025 · 10:18hs
El juez federal Alejo Ramos Padilla rechazó el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para que el diputado del PRO Diego Santilli encabece la boleta luego de que el diputado José Luis Espert se bajara de la nómina.

A través del escrito, el magistrado declaró "la inconstitucionalidad de la aplicación del art. 7 del Decreto 171/19 para el reemplazo del primer candidato titular de la lista, conforme los alcances establecidos en el punto VII de los considerandos de la presente".

De esta forma, quedará la actriz y vedette Karen Reichardt al frente de la lista por la provincia de Buenos Aires para competir el próximo 26 de octubre por la composición del Congreso Nacional y será escoltada por Diego Santilli y Gladys Humenuk.

