La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo

La joven Daiana Mendieta fue hallada fallecida en un aljibe en una zona rural. Su auto había sido encontrado abandonado a pocos kilómetros

8 de octubre 2025 · 09:23hs
La joven Magalí Mendieta fue encontrada fallecida en un aljibe

La joven Magalí Mendieta fue encontrada fallecida en un aljibe

La joven de 22 años, Daiana Magalí Mendieta, que estaba desaparecida desde el pasado viernes en Gobernador Mansilla, en el departamento Tala de la provincia de Entre Ríos, a unos 190 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, fue encontrada fallecida en un aljibe este martes.

Magalí Mendieta joven fallecida Entre Ríos aljibe

El hallazgo fue durante un rastrillaje realizado en una zona rural llamada Los Zorrinos, cerca de la Ruta 12.

La fiscal a cargo de la causa, Emilce Reynoso, dio a conocer los resultados preliminares de la autopsia y detalló que la joven fue asesinada de un disparo de arma de fuego.

La funcionaria judicial además indicó que la víctima fue encontrada en un pozo de unos 10 metros de profundidad vestida y con una herida de arma. Esta habría sido la que le provocó la muerte, de acuerdo a los forenses.

El cuerpo se encontró a unos pocos kilómetros de donde fue hallado abandonado su auto la madrugada del domingo.

Desde el viernes a la noche se desconocía su paradero y la última vez que la vieron fue cuando salió de su casa en un Chevrolet Corsa Classic. Horas después, cerca de las 4 de la madrugada del domingo, la policía encontró el auto abandonado en un camino vecinal a 2,5 kilómetros del pueblo. Tenía las llaves puestas y sin signos de haber sido forzado.

Tras la denuncia presentada por su familia, la investigación se enfocó rápidamente en un solo sospechoso: un hombre de 55 años apodado “Pino”, quien permanece detenido.

En tanto, el vehículo fue secuestrado para realizar peritajes a cargo del personal de Criminalística de Paraná, con el objetivo de encontrar rastros o indicios que orienten la búsqueda.

El principal sospechoso del homicidio de la joven y los allanamientos

De acuerdo a lo que declaró al medio Ahora el jefe de Policía de Tala, Pedro Silva, los primeros peritajes confirmaron que Daiana había tenido contacto con “Pino” poco antes de desaparecer. Con esa información, el lunes se llevó a cabo un allanamiento en un galpón alquilado por el sospechoso.

El operativo, ordenado por la jueza Silvina Cabrera y la fiscal Emilce Reynoso, terminó con la detención del hombre, quien intentó resistirse armado. En el lugar secuestraron teléfonos celulares y armas de fuego.

Las autoridades aún intentan establecer el tipo de relación que existía entre Daiana y el detenido. “No se trata de un familiar ni de alguien del entorno cercano”, aclaró Silva, quien indicó que la Fiscalía trabaja para determinar si había algún vínculo entre ambos.

Cómo era el aljibe donde hallaron muerta a la joven de 22 años

Daiana Magalí Mendieta, de 22 años, fue encontrada sin vida este martes por la mañana en el interior de un aljibe. La joven era intensamente buscada desde el viernes pasado en la localidad de Gobernador Mansilla, departamento Tala, Entre Ríos. El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, confirmó el hallazgo.

El cuerpo de la joven fue encontrado en un tanque a aproximadamente 10 metros de profundidad, camuflado entre ramas, raíces y hojas, lo que dificultó su hallazgo y evidencia la intención de mantenerlo oculto. El lugar donde se produjo el hallazgo, un camino rural aislado y de difícil acceso.

joven fallecida aljibe Entre Ríos disparo1

Detalles del aljibe

El aljibe se encuentra en el camino conocido como Los Zorrinos, que cruza la Ruta 12 y está próximo al club de campo El Silencio, a unos cinco kilómetros del acceso a la localidad de Gobernador Mansilla. Según las fuentes del caso, el descubrimiento se realizó a unos 500 metros de la autovía principal.

Investigadores destacaron que el pozo estaba tan bien oculto entre ramas, hojas y raíces que solo alguien con un conocimiento profundo de la zona, un verdadero baqueano, podría haber accedido a él.

joven fallecida desaparecida autopsia Entre Ríos aljibe
