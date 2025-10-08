Miércoles clave para la resolución de las boletas tras la renuncia de Espert por el escándalo narco

Hoy el juez Ramos Padilla deberá decidir quién encabeza la lista de La Libertad Avanza. En paralelo, la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires convocó a todos los partidos y al ministro del Interior, Lisandro Catalán, para resolver la cuestión de la reimpresión de las boletas

La fiscal federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó este martes que corresponde que Karen Reichardt encabece la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza, y no Diego Santilli, tras la renuncia de José Luis Espert.

El dictamen, que deberá ser evaluado por la Justicia, es un inesperado revés para la estrategia electoral del Gobierno, que había solicitado que Santilli, tercero en la nómina, ascendiera al primer lugar.

Este miércoles, el juez federal N° 1 de La Plata, Alejo Ramos Padilla emitirá su fallo dándole la razón o contestando a la fiscal y a otras dos presentaciones que se hicieron, una de ellas de Malena Galmarini, informa el diario Página 12. El juez podría atenerse al texto del decreto reglamentario de la ley de paridad en la participación de las mujeres en la actividad política –se cambia varón por varón y mujer por mujer en caso de fallecimiento o renuncia– o podría darle la razón a la fiscal Roteta.

En cualquiera de los dos casos, la lógica indica que habrá apelaciones y eso llevará el expediente a la Cámara Nacional Electoral, o sea a los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Via y Daniel Bejas.

En paralelo, este miércoles, la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, integrada por la presidenta de la Corte, Hilda Kogan, el propio juez Ramos Padilla y el titular de la Cámara Federal de La Plata, Jorge Di Lorenzo, convocó a todos los partidos y al ministro del Interior, Lisandro Catalán, para resolver la cuestión de la reimpresión de las boletas. Las fuerzas políticas que presentan candidatos en el distrito más populoso del país son 18.

LLA presentó un escrito pidiendo que se reimpriman las BUP, con el costo a cargo del Estado. O sea, que el ciudadano común pague los 15.000 o 18.000 millones de pesos que son producto del escándalo del financiamiento narco a José Luis Espert.

La Junta Electoral le preguntará a Catalán si hay chances de reimprimir a tiempo y si hay presupuesto del Estado para ese fin.

En principio, los tiempos parecen no dar. Se dice que la distribución, mesa por mesa, hacer los bolsones y todo el operativo de armado y luego envío de los materiales a las casi 40.000 mesas, requiere de unos 10 días. La fecha tope para tener las boletas impresas, entonces, sería el 15 de octubre. Sin embargo, es un secreto a voces que la Casa Rosada presiona al Correo Argentino, el que maneja la logística, para que todo se haga muchísimo más rápido y se pueda reimprimir. Será tema central de la audiencia en La Plata.

De todas maneras, si no está firme el orden de la lista de LLA, porque se apela la decisión del juez, no se pueden reimprimir las boletas. Eso recién podría hacerse una vez que resuelva la Cámara Nacional Electoral respecto del orden. Pero también la reimpresión misma será motivo de decisión de la Junta Electoral bonaerense y de apelaciones ante la Cámara Nacional Electoral. Por ejemplo, el juez podría resolver que no se puede reimprimir porque los plazos están vencidos.

¿Baja Reichardt?

Según indica hoy Página 12, voceros de la fuerza libertaria reiteraron este martes que podrían bajar a Reichardt, cosa que sólo se puede concretar si ella presenta la renuncia. En LLA le dijeron a este diario que sólo bajarían a Reichardt "si es necesario", o sea si la justicia les niega que Santilli vaya primero.

