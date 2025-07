Roña Castro sobre la salud de Locomotora Oliveras: "Los golpes repercuten después de los 40"

Jorge “Roña” Castro habló sobre el presente angustiante Alejandra “Locomotora” Oliveras , quien sufrió un ACV y está asistida con respirador. El ex boxeador explicó cómo los golpes que se reciben en un ring pueden afectar a largo plazo.

Castro prosiguió: “Muchos dicen que los anabólicos no son, pero el vaso tiene un tope. Cuando le ponés un poquito más, se derrama”.

“Están diciendo de todo, el tema de estar entrenado, que la vemos muy extrema, ella era alguien aspiracional. Ella derramaba, incluso entre sus seguidores, el tema de pelear por la vida, de ser fuertes y la verdad que era alguien bastante empática con todo lo que hacía”, añadió el panelista Mariano Roa.

Y a continuación, lanzó: “Ahora, Roña, yo te quería preguntar por las secuelas en los boxeadores, sobre todo cuando te pegan mucho en la cabeza y eso te deja secuelas y problemas de salud cuando sos más grande”.

“Sí, eso repercute después de los 40 años. Sin ir más lejos, a Sergio Víctor Palma, excampeón del mundo, le agarró un ACV también por los golpes. Hay muchos que me dicen ‘no hables así, que vos fuiste boxeador’, pero uno tiene que decir la verdad. Yo, por lo menos, me puedo expresar, puedo hablar. Pero hay muchos deportistas que a veces no se les entiende lo que dicen”, le contestó.

