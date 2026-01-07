Uno Santa Fe | Información General | calendario

Se definió el calendario escolar en todo el país: ¿cuándo comienzan las clases?

Se conocieron las fechas de inicio de clases, vacaciones de invierno y finalización del ciclo.

7 de enero 2026 · 08:14hs
Cuenta regresiva para el comienzo de clases

Cuenta regresiva para el comienzo de clases

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, dio a conocer el calendario escolar para el ciclo lectivo 2026 en todo el país, tras la definición de los feriados nacionales y provinciales.

Tal como indicaron fuentes oficiales, los ministros de las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente.

Las clases iniciarán el 18 de febrero en Santiago del Estero, mientras que en Tierra del Fuego será el 24 de Febrero, así como en CABA, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz el 25 de febrero y en Chubut, Jujuy y San Luis el 23 de febrero.

Por su parte, el 02 de marzo darán inicio al ciclo lectivo la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

Asimismo, el receso invernal será desde el 20 al 31 de julio en la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco.

En Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe las vacaciones de invierno tendrán lugar desde el 6 al 17 de julio, así como en Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán serán del 13 al 24 de julio.

Respecto a la finalización de cursada, en Formosa será el 17 de diciembre, mientras que en CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán el ciclo lectivo concluirá el 18 de diciembre.

Por su parte, la Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Misiones dará fin al ciclo el 22 de diciembre y La Pampa el 23 de diciembre.

• LEER MÁS: Es oficial el calendario escolar 2026: cuándo empiezan y finalizan las clases en Santa Fe

calendario escolar 2026 Ministerio de Capital Humano
Santa Fe actualizó la regulación del transporte por aplicaciones: qué cambia con la nueva ordenanza

Para el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, nadie puede decir que un chico de 14 años no comprende la criminalidad de matar

Colón y un mercado de pases quirúrgico: los puestos que Ezequiel Medrán quiere reforzar

Santa Fe actualizó la regulación del transporte por aplicaciones: qué cambia con la nueva ordenanza

Para el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, nadie puede decir que un chico de 14 años no comprende la criminalidad de matar

Colón y un mercado de pases quirúrgico: los puestos que Ezequiel Medrán quiere reforzar

Incendio en Chubut: confirmaron que fue intencional y el gobernador dijo que irá por los responsables

El Gobierno ya tiene los fondos para cancelar la deuda de USD 4.200 que vence este viernes

Unión mostró carácter y derrotó a Obras en el estreno de Ariel Rearte como DT

Los Pumas 7s inician su pretemporada en Mar del Plata

Unión y Colón afrontarán la Copa Federación Femenina 2026

Asoma la realización de la Copa Intercontinental de aguas abiertas

Trato hecho: Colón acordó la incorporación del goleador Alan Bonansea

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

