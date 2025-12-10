Uno Santa Fe | Santa Fe | calendario escolar

Es oficial el calendario escolar 2026: cuándo empiezan y finalizan las clases en Santa Fe

Lo anunció el ministro de Educación José Goity. "Queremos que sea el año de la innovación", dijo

10 de diciembre 2025 · 10:46hs
Es oficial el calendario escolar 2026: cuándo empiezan y finalizan las clases en Santa Fe

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, dio detalles esta mañana del calendario escolar para el 2026. Con la meta de llegar a los 190 días de clases confirmó que el ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo, tanto para el nivel inicial, como primario, secundario y especial (IPE).

En una conferencia de prensa, Goity destacó que, por primera vez en 14 años, la provincia alcanzó en 2025 los 185 días de clases. Para 2026 la meta es llegar a los 190 días.

El ministro explicó que, de esta forma, la provincia de Santa Fe ratifica el compromiso asumido en la última reunión del Consejo Federal de Educación (CFE), donde las 24 jurisdicciones acordaron que el calendario escolar 2026 alcanzará el mínimo proyectado de días de clases, y establecieron 4 horas reloj como el piso mínimo para considerar un día lectivo efectivo.

En este sentido, señaló que este años en Santa Fe "todos los chicos tuvieron un mínimo de 5 horas de clases, por encima de lo nacional" y que la provincia "está segunda en el ranking nacional en cuanto a horas efectivas de clase"

Cuándo comienzan las clases en Santa Fe

Respecto al calendario 2026, dijo que las clases en los distintos niveles (menos en superior) comienzan el lunes 2 de marzo y terminarán el 18 de diciembre. "Con ese esquema vamos a llegar a los 190 días de clases y vamos superar holgadamente la cantidad de horas", destacó Goity.

El receso invernal será del 6 al 17 de julio.

"Queremos que sea el año de la innovación educativa y se puedan profundizar las políticas pedagógicas que iniciamos en estos 2 años", apuntó el ministro.

calendario escolar Santa Fe Educación
Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

José Alonso, a fondo: No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie

Mató al pitbull de su vecina con una cuchilla y la dueña reaccionó atacando a la hija del agresor

José Alonso, a fondo: No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie

Desvaux: Si yo era presidente de Unión, Colotto iba a ser el director deportivo

Trato hecho: Unión habría acordado la compra de Diego Armando Díaz

Vignatti, sobre la nueva era en Colón: Las expectativas son buenas

El camino de Unión empieza en Ezeiza: se arma la Copa Argentina 2026

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

