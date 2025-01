Todos los consejos para viajar por las rutas de Córdoba y no regresar con multas de "regalo"

Cómo viajar por las rutas de Córdoba y no regresar con multas de "regalo"

Este año, sobre las multas por luces bajas, desde el Gobierno de Córdoba informaron que los turistas serán “apercibidos” la primera vez que sean parados. Para los cordobeses eso no rige. En este punto no son válidas las luces led DRL, que son las que están siempre encendidas en muchos vehículos.

Además, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, recordó que en Córdoba debe cumplirse con la documentación y los requisitos que exige la Ley de Tránsito provincial, entre ellos el matafuego con carga en fecha autorizada, no vencida.

Representantes de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos acordaron este año solicitar "la misma documentación" que van a requerir las policías camineras a los conductores en controles de rutas. No obstante, existe una diferencia con Entre Ríos que no posee ITV. Es obligatoria para los vehículos registrados en Córdoba y Santa Fe, no así en Entre Ríos.

“Les pedimos a los turistas que tengan la precaución de entender las medidas de seguridad de Córdoba. Lo que pide la Policía Caminera de Córdoba es lo que históricamente ha pedido”, dijo el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

La documentación y objetos de seguridad

DNI o Cédula de identidad.

Carnet de conducir (Si tiene el carnet vencido y la Municipalidad que lo otorgó dio prórroga, que lo acompañe el decreto ya sea digital o física).

Cédula verde del vehículo.

Cédula azul, en caso de manejar un vehículo que sea de tu propiedad y que la cédula verde se encuentre vencida.

Comprobante de póliza de seguro obligatorio vigente.

ITV vigente o Revisión Técnica Vehicular (RTV): Los vehículos deben contar con la revisión técnica al día.

Matafuegos con control de carga y al alcance del conductor. Importante: su carga no tiene que estar vencida.

Balizas portátiles.

Goma de auxilio y llave de ajuste.

Vale recordar, que en la provincia de Córdoba el nivel de alcoholemia permitido es cero.

Por otro lado, todos los ocupantes del vehículo deben:

Utilizar el cinturón de seguridad.

Mantener las luces bajas encendidas en todo momento.

Respetar las velocidades máximas y normas de tránsito.

Avisar con antelación las maniobras con las luces adecuadas.

Mantener las distancias adecuadas entre vehículos.

No realizar adelantamientos indebidos.

Qué solicia la Policía Caminera solicitará:

Licencia de conducir en formato físico (no se aceptará versión digital por problemas de conectividad).

DNI del conductor.

Póliza de seguro vigente.

Cédula verde del vehículo.

Revisión Técnica Vehicular (RTV) o ITV vigente.





Información clave para recordar

Alcohol y velocidad: Córdoba aplica tolerancia cero al alcohol al volante.

Velocidad máxima: Rutas: 110 km/h (esto incluye Av. De Circunvalación). Autopistas: 130 km/h.

Luces bajas encendidas: Uso obligatorio durante todo el día.

Cinturón de seguridad: Todos los ocupantes deben utilizarlo.

Matafuego vigente: Obligatorio contar con uno con carga al día.

Cinturón de Seguridad

El cinturón de seguridad debe estar a la altura del pecho del niño y no a la altura del cuello, por lo cual, de ser necesario, se deberá implementar una silla de transporte. Está prohibido viajar con un niño en brazos.

El objetivo es que el cinturón de seguridad esté a la altura del pecho del pasajero y no a la altura del cuello.

Velocidad permitida

Las velocidades máximas indicadas para autos y motos son: en rutas convencionales, 110 km/h; y en autovías y autopistas, 130 km/h.

Luces

Respecto a las luces bajas, se recuerda que la Ley de Tránsito 8.560 indica que son las únicas adecuadas para circular. Ni las luces de posición ni las luces automáticas sustituyen este requisito.

Señalización

Por otra parte, debe respetarse la señalización vial, tanto horizontal como vertical. No están permitidos los adelantamientos en doble línea amarilla, y sólo puede realizarse en línea blanca discontinuada, ya sea total o cuando ésta se encuentra en el sentido de circulación por donde tránsito.

Matafuegos en regla

La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 establece que es obligatorio circular con un matafuego en regla, adecuadamente sujetado mediante un soporte en el habitáculo del conductor. Esta exigencia también está contemplada en las normativas provinciales de tránsito.

¿Cómo deben trasladarse niños?

En el caso de los niños menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero. Además, dependiendo de su anatomía deben utilizar una silla de transporte, y bajo ningún concepto, se puede viajar con un niño en brazos.

Viajar con mascotas

En cuanto a las mascotas, la recomendación (no obligación) es que viajen en canil, sujeto este al cinturón de seguridad. Si no cuentan con el canil, el animal debe viajar sujeto de la correa al cinturón de seguridad. La mascota ocupa un lugar de pasajero.

¿Se pueden transportar animales en vehículos particulares?

En la Ley Provincial de Tránsito de Córdoba algunos incisos y artículos se menciona sobre el traslado de animales.

En el artículo artículo 39.- NORMAS GENERALES PARA CONDUCTORES. Los conductores deben estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos o animales. Al aproximarse a otros usuarios de la vía, deben adoptar las precauciones necesarias para la seguridad de los mismos, especialmente cuando se trate de niños, ancianos, no videntes u otras personas manifiestamente impedidas (…)

El artículo 83 “Animales”, de la misma legislación, indica:

1.- En las vías objeto de esta normativa, sólo se permite el tránsito de animales de tiro, cargas o silla, cabezas de ganado aisladas, en manada o rebaño, por caminos de tierra y fuera de la calzada, siempre que vayan custodiados por el personal necesario.

2.- Está prohibido dejar animales sueltos o atados o en corrales en la zona de camino.

3.- Está prohibido la circulación de animales por autopistas y autovías.

El artículo 84 “Otras prohibiciones en la vía pública”, en el inciso 7 detalla: las unidades para transporte de animales o sustancias nauseabundas deben ser lavadas en el lugar de descarga y en cada ocasión, salvo las excepciones establecidas para la zona rural.

Y en el inciso 8: Transportar cualquier carga o elemento que perturbe la visibilidad, afecte peligrosamente las condiciones aerodinámicas y las de estabilidad del vehículo, oculte luces o indicadores o sobresalga de los límites permitidos.