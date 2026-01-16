Uno Santa Fe | Información General | Donald Trump

Trump: "Hamás debe proceder sin demora a la desmilitarización total"

El mandatario estadounidense indicó que respalda a un “Gobierno Tecnocrático Palestino recién designado”, el cual está “comprometido con un futuro pacífico”

16 de enero 2026 · 09:33hs
Luego de que se establezca el Consejo de Paz para Gaza este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que respalda a líderes palestinos para gobernar el enclave costero durante el período de transición.

"Es mi gran honor anunciar que el consejo de paz ha sido formado", escribió Trump en su cuenta de Truth Social. “Los miembros del Consejo serán anunciados en breve”, indicó.

En otra publicación, el mandatario señaló que, como presidente del Consejo, "estoy respaldando a un Gobierno Tecnocrático Palestino recién designado, el Comité Nacional para la Administración de Gaza, apoyado por el Alto Representante del Consejo, para gobernar Gaza durante su transición".

"Estos líderes palestinos están firmemente comprometidos con un futuro pacífico", aseguró.

Además, Trump indicó que Estados Unidos está trabajando con Egipto, Turquía y Qatar para asegurar un acuerdo integral de desmilitarización con Hamás, que incluya la entrega de todas las armas y el desmantelamiento de su red de túneles.

"Hamás debe cumplir inmediatamente con sus compromisos, incluida la devolución del último cuerpo a Israel, y proceder sin demora a la desmilitarización total", afirmó y advirtió que Hamás "puede hacerlo por las buenas o por las malas", pero que "el momento es AHORA".

