Una mujer solicitó cobrar por cuidar a su nieta y despertó polémica: "No soy una guardería"

En su comentario, la mujer explicó: "Mi hija tiene 29 años, tiene una hija de un año y pronto volverá a trabajar. Ella trabaja cinco días a la semana, alrededor de 7-8 horas al día de 7.30 am a 15, y me preguntó si estaría dispuesta a cuidar a su hija dos o tres días a la semana", consignó The New Zealand Herald.

Luego de explicar la situación, la mujer manifestó que aceptó ayudar a su hija, con la condición de recibir un pago de 12 dólares la hora.

"Ella entendió mi necesidad de pago, pero luego me rebajó a 10 dólares porque afirma que no puede pagarlo, ni siquiera con su trabajo de 22 dólares la hora", continuó la mujer.

Ante la ola de comentarios en contra, la mujer respondió: "No soy una guardería, tengo mi propia vida, trabajo para mí y creo que ella debería entender que estaría renunciando a mi tiempo cuando trabajo desde casa, y si voy a renunciar a ese tiempo, entonces necesito dinero para reemplazar el tiempo que estoy renunciando a mi trabajo".

"Amo a mi nieta, pero como dije anteriormente, no soy una guardería", agregó.