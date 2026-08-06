Alertas vigentes para Santa Fe: se esperan tormentas fuertes, viento intenso y un brusco descenso de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la posibilidad de lluvias abundantes, granizo, ráfagas superiores a los 90 km/h y actividad eléctrica. El fin de semana llegará con tiempo estable y mucho más frío

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este jueves las alertas meteorológicas para el centro de la provincia de Santa Fe , donde los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay permanecerán bajo advertencias por tormentas fuertes y vientos intensos durante gran parte de la jornada.

De acuerdo con el organismo nacional, la región estará afectada por fenómenos de variada intensidad que podrían generar lluvias abundantes , caída de granizo , fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora .

Alerta amarilla por tormentas en Santa Fe

El SMN informó que las zonas bajo alerta amarilla serán afectadas por lluvias y tormentas, algunas de ellas fuertes o localmente severas. Los fenómenos podrán estar acompañados por lluvias intensas en cortos períodos, caída de granizo, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y una intensa actividad eléctrica.

Además, el organismo nacional indicó que se esperan precipitaciones acumuladas de entre 30 y 60 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.

Alerta naranja: tormentas severas y más lluvias

Para las zonas comprendidas bajo alerta naranja, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la probabilidad de tormentas aisladas fuertes o severas, con capacidad de generar fenómenos de mayor intensidad. Se prevén lluvias abundantes en cortos períodos, granizo de distintos tamaños, ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora y una marcada actividad eléctrica.

En este caso, el volumen de precipitaciones acumuladas durante todo el período bajo alerta oscilaría entre 50 y 80 milímetros, aunque no se descarta que en algunos puntos esos registros sean aún mayores.

Alerta por vientos fuertes

Además del riesgo por tormentas, el SMN mantiene vigente una alerta amarilla por vientos para la región. El organismo anticipó que soplarán vientos del sector sur con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora, especialmente durante el ingreso del frente frío.

Qué pasará con el tiempo en Santa Fe durante el fin de semana

El Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la FICH-UNL explicó que la inestabilidad responde al avance de un frente frío de rápido desplazamiento, que interactúa con un frente cálido ubicado sobre el norte del Litoral, aportando humedad y favoreciendo la formación de tormentas.

El organismo anticipó que las condiciones comenzarán a mejorar durante la madrugada del viernes y darán paso a un fin de semana con tiempo estable, aunque con un importante descenso de las temperaturas.

Pronóstico extendido para Santa Fe

Viernes: cielo parcialmente nublado a algo nublado, con condiciones en mejora. Mínima de 6° y máxima de 14° . Vientos moderados a leves del sudoeste, rotando al noroeste.

cielo parcialmente nublado a algo nublado, con condiciones en mejora. . Vientos moderados a leves del sudoeste, rotando al noroeste. Sábado: cielo algo nublado a despejado, condiciones estables. Mínima de 7° y máxima de 14° . Vientos leves del noroeste, rotando al sudoeste.

cielo algo nublado a despejado, condiciones estables. . Vientos leves del noroeste, rotando al sudoeste. Domingo: cielo mayormente soleado con algunas nubes y tiempo estable. Mínima de 5° y máxima de 15°. Vientos leves del sudoeste, rotando al sudeste.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional