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Universidades nacionales: convocan a un paro docente de una semana desde el 28 de octubre

La medida fue aprobada por unanimidad por CONADU Histórica y se extenderá hasta el martes 3 de noviembre inclusive. El gremio reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial y un presupuesto que garantice el funcionamiento de las universidades nacionales.

23 de octubre 2026 · 20:38hs
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Paro docente: Convocan a una semana de paro nacional en universidades nacionales desde el 28 de octubre.

Paro docente: Convocan a una semana de paro nacional en universidades nacionales desde el 28 de octubre.

La CONADU Histórica anunció un paro nacional de una semana en las universidades nacionales, que comenzará el miércoles 28 de octubre y se extenderá hasta el martes 3 de noviembre inclusive. La medida fue resuelta por unanimidad durante el Congreso Extraordinario del gremio, en el marco del conflicto por el financiamiento universitario y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes.

La federación exige el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial y la asignación de fondos suficientes para garantizar el funcionamiento de las casas de altos estudios de todo el país. Además, buscará coordinar la protesta con las demás organizaciones que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

Los reclamos de la docencia universitaria

En el documento difundido tras el Congreso, CONADU Histórica cuestionó la política económica del Gobierno nacional y advirtió sobre el deterioro de los salarios de la docencia universitaria y preuniversitaria.

La organización sostuvo que la pérdida del poder adquisitivo coloca al sector en una situación económica crítica y planteó la necesidad de mantener un plan de lucha conjunto para fortalecer los reclamos.

LEER MÁS: Universidades públicas llevaron al papa León XIV un reclamo contra el Gobierno por incumplir la Ley de Financiamiento

Entre los principales puntos de la medida se encuentran:

  • El cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

  • El pago de la deuda salarial y la recomposición de los ingresos docentes.

  • Un presupuesto que permita sostener el funcionamiento de las universidades nacionales.

  • La articulación con otras organizaciones sindicales para ampliar el alcance de las medidas.

El gremio también convocó a docentes, estudiantes y al conjunto de la comunidad universitaria a reforzar la organización, la participación y las acciones de visibilización en todo el país.

El respaldo a la Marcha Federal Universitaria

El Congreso Extraordinario evaluó el alcance de la Quinta Marcha Federal Universitaria, realizada el 15 de octubre, y consideró que la movilización volvió a expresar el respaldo social a la universidad pública.

Bajo la consigna “Por educación, soberanía y democracia”, la marcha reunió a distintos sectores vinculados con la educación y la ciencia, en una nueva jornada de reclamos por el presupuesto universitario y los salarios.

En su pronunciamiento, CONADU Histórica también repudió la represión desplegada durante la movilización y sostuvo que la protesta representó un nuevo cuestionamiento a la política del Gobierno nacional hacia las universidades.

Cómo seguirá el plan de lucha

La federación mandató a su Mesa Ejecutiva a coordinar las medidas votadas con las demás organizaciones del Frente Sindical de Universidades Nacionales, con el objetivo de ampliar la participación y lograr una mayor presencia territorial.

Además, anunció que el viernes 6 de noviembre realizará un nuevo Congreso Extraordinario, después de su Congreso Anual Ordinario. En esa instancia, de carácter presencial, evaluará el desarrollo del plan de lucha y definirá los próximos pasos.

El paro se desarrollará en un escenario de tensión por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y los reclamos salariales. El alcance concreto de la medida en cada institución dependerá de la adhesión de sus docentes.

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