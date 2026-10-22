En un día complicado para las bolsas del mundo, los bonos argentinos extienden su mala racha. Los títulos soberano acumulan bajas de hasta 8%

Otra fuerte caída de los bonos en dólares: el riesgo país se dispara y vuelve a superar los 700 puntos

Los bonos soberanos en dólares profundizan su racha bajista este jueves y llevan al riesgo país a superar los 700 puntos básicos . A la debilidad que arrastran los activos argentinos por las dudas del mercado sobre las perspectivas del programa económico y el escenario político de cara a 2027 , en esta rueda se suman las renovadas preocupaciones de los inversores globales por la tensión bélica en Medio Oriente que arrastran a las bolsas del mundo .

Los títulos Globales (emitidos bajo jurisdicción neoyorkina) caen hasta 1,1% en Wall Street, mientras que los Bonares (de legislación argentina) pierden hasta 0,9%. De esta manera, los Globales acumulan bajas de hasta 8,1% en el último mes.

Así, el riesgo país suma presión y vuelve a superar el umbral de los 700 puntos básicos. En concreto, salta 4,3% y alcanza las 703 unidades.

Este miércoles, el indicador elaborado por el banco J. P. Morgan había llegado a tocar los 710 puntos básicos durante la rueda, aunque luego recortó su avance hasta lo 674 puntos básicos en los que cerró.

En esta rueda la presión del contexto internacional adverso retroalimentó la fragilidad propia de los activos argentinos, que vienen castigados desde fines de julio ante una ola de ventas, sobre todo de bonos en dólares. Así, el riesgo país, que había coqueteado con la posibilidad de perforar el piso de 400 puntos básicos a mediados de julio, repuntó en los últimos tres meses 74% hasta el nivel actual.