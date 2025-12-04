Alerta en Santa Fe por la vacunación: menos de la mitad de los niños de cinco años completó refuerzos o segundas dosis

En Santa Fe, los niveles de 2024 muestran porcentajes muy bajos y llevaron a la puesta en marcha de "Vax Team", una estrategia provincial de vacunación para fortalecer la protección de niños y adolescentes.

Cifras que alertan por la vacunación: menos de la mitad de los niños de cinco años en Santa Fe recibió refuerzos o segundas dosis

En la última década, el país registró una baja constante en los esquemas de vacunación , un escenario que volvió a ubicar en agenda la posibilidad de que reaparezcan patologías eliminadas o controladas. Ese contexto se refleja en los datos relevados en Santa Fe durante 2024 , donde ninguna de las vacunas clave alcanzó niveles óptimos.

Según los registros provinciales, solo el 47,2 % de los niños de 5 años recibió el refuerzo de la Triple Viral , mientras que el 47,9 % accedió a la vacuna antipoliomielítica .

En tanto, el 45 % completó el refuerzo de la Triple Bacteriana Celular y el 46,1 % recibió la segunda dosis de varicela.

En el grupo de niños y niñas de 11 años, las coberturas también resultaron insuficientes: el 53,6 % recibió el refuerzo contra meningococo y el 54,7 % la Triple Bacteriana Acelular.

Estos indicadores motivaron la creación de Vax Team, una estrategia que articula sistemas de salud, educación y comunidad con el objetivo de reforzar las acciones de prevención y garantizar el acceso a las vacunas en todas las etapas de crecimiento.

La iniciativa apunta a acercar equipos a escuelas, barrios y espacios comunitarios, con el foco puesto en recuperar las coberturas perdidas y reforzar la protección de la niñez y la adolescencia.

Con esta propuesta, el Gobierno provincial busca fortalecer un modelo de salud pública activo y preventivo, que promueva el acceso equitativo a las vacunas y asegure que cada niño y adolescente complete sus esquemas para crecer de manera segura y saludable.

Un álbum de figuritas y una miniserie: la estrategia para recuperar la vacunación en más de 400.000 chicos

El objetivo central es recuperar los niveles históricos de vacunación, a través de una estrategia que combina creatividad, evidencia científica y participación comunitaria.

Coordinado por el Ministerio de Salud —con el acompañamiento del Ministerio de Educación y otras áreas provinciales— el programa utiliza el juego como herramienta para facilitar el control del carnet y completar los esquemas obligatorios.

La propuesta: superhéroes, villanos y vacunas

La serie animada cuenta la historia de gérmenes y virus representados como villanos que intentan atacar Santa Fe, y de niños que se transforman en superhéroes cuando activan sus poderes mediante las vacunas.

La metáfora explica cómo la inmunización genera una burbuja protectora frente a enfermedades y lo hace en un lenguaje cercano a la infancia, reforzando la importancia de la prevención.

En las escuelas, los chicos recibirán un álbum de figuritas, donde cada vacuna está ilustrada. Las figuritas se entregarán en centros de salud y hospitales, al momento de controlar el carnet o aplicar dosis pendientes.

Además, los adolescentes que cumplen 11 años recibirán una Tarjeta de Poder, que simboliza la renovación de defensas y nuevas protecciones. Todo el material está disponible en santafe.gob.ar/vacunate, sitio que incluye un mapa actualizado de vacunatorios.

Trabajo en territorio: escuelas, barrios y eventos comunitarios

A partir de marzo, mediante Santa Fe Acá Escuela, se reforzará la estrategia con vacunación directa en escuelas, priorizando aquellas con baja cobertura y los barrios más vulnerables. También habrá vacunatorios móviles que recorrerán la provincia, participarán en fiestas populares y trabajarán con vecinales e instituciones locales. Las familias deberán acercarse a centros de salud para controlar el carnet y retirar las figuritas correspondientes.

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, explicó que la meta es volver a los niveles de cobertura que históricamente tuvo la provincia. Recordó que la baja en los 11 años es especialmente marcada, lo que llevó a diseñar estrategias específicas para esa franja etaria.

“Debemos completar esquemas rompiendo esquemas. Si seguíamos haciendo lo mismo, íbamos a obtener los mismos resultados. Necesitamos recuperar la confianza en las vacunas, porque son la herramienta central para prevenir enfermedades”, afirmó. También destacó el compromiso de los equipos de salud y la importancia de impulsar políticas públicas sostenidas en el tiempo.