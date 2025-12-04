Uno Santa Fe | Santa Fe | vacunación

Alerta en Santa Fe por la vacunación: menos de la mitad de los niños de cinco años completó refuerzos o segundas dosis

En Santa Fe, los niveles de 2024 muestran porcentajes muy bajos y llevaron a la puesta en marcha de "Vax Team", una estrategia provincial de vacunación para fortalecer la protección de niños y adolescentes.

4 de diciembre 2025 · 20:32hs
Cifras que alertan por la vacunación: menos de la mitad de los niños de cinco años en Santa Fe recibió refuerzos o segundas dosis

Cifras que alertan por la vacunación: menos de la mitad de los niños de cinco años en Santa Fe recibió refuerzos o segundas dosis

En la última década, el país registró una baja constante en los esquemas de vacunación, un escenario que volvió a ubicar en agenda la posibilidad de que reaparezcan patologías eliminadas o controladas. Ese contexto se refleja en los datos relevados en Santa Fe durante 2024, donde ninguna de las vacunas clave alcanzó niveles óptimos.

Según los registros provinciales, solo el 47,2 % de los niños de 5 años recibió el refuerzo de la Triple Viral, mientras que el 47,9 % accedió a la vacuna antipoliomielítica.

En tanto, el 45 % completó el refuerzo de la Triple Bacteriana Celular y el 46,1 % recibió la segunda dosis de varicela.

LEER MÁS: Un álbum de figuritas y una miniserie: la estrategia del Gobierno de Santa Fe para recuperar la vacunación en más de 400.000 chicos

En el grupo de niños y niñas de 11 años, las coberturas también resultaron insuficientes: el 53,6 % recibió el refuerzo contra meningococo y el 54,7 % la Triple Bacteriana Acelular.

Estos indicadores motivaron la creación de Vax Team, una estrategia que articula sistemas de salud, educación y comunidad con el objetivo de reforzar las acciones de prevención y garantizar el acceso a las vacunas en todas las etapas de crecimiento.

La iniciativa apunta a acercar equipos a escuelas, barrios y espacios comunitarios, con el foco puesto en recuperar las coberturas perdidas y reforzar la protección de la niñez y la adolescencia.

Con esta propuesta, el Gobierno provincial busca fortalecer un modelo de salud pública activo y preventivo, que promueva el acceso equitativo a las vacunas y asegure que cada niño y adolescente complete sus esquemas para crecer de manera segura y saludable.

Un álbum de figuritas y una miniserie: la estrategia para recuperar la vacunación en más de 400.000 chicos

El objetivo central es recuperar los niveles históricos de vacunación, a través de una estrategia que combina creatividad, evidencia científica y participación comunitaria.

Coordinado por el Ministerio de Salud —con el acompañamiento del Ministerio de Educación y otras áreas provinciales— el programa utiliza el juego como herramienta para facilitar el control del carnet y completar los esquemas obligatorios.

La propuesta: superhéroes, villanos y vacunas

La serie animada cuenta la historia de gérmenes y virus representados como villanos que intentan atacar Santa Fe, y de niños que se transforman en superhéroes cuando activan sus poderes mediante las vacunas.

La metáfora explica cómo la inmunización genera una burbuja protectora frente a enfermedades y lo hace en un lenguaje cercano a la infancia, reforzando la importancia de la prevención.

Embed

En las escuelas, los chicos recibirán un álbum de figuritas, donde cada vacuna está ilustrada. Las figuritas se entregarán en centros de salud y hospitales, al momento de controlar el carnet o aplicar dosis pendientes.

Además, los adolescentes que cumplen 11 años recibirán una Tarjeta de Poder, que simboliza la renovación de defensas y nuevas protecciones. Todo el material está disponible en santafe.gob.ar/vacunate, sitio que incluye un mapa actualizado de vacunatorios.

Trabajo en territorio: escuelas, barrios y eventos comunitarios

A partir de marzo, mediante Santa Fe Acá Escuela, se reforzará la estrategia con vacunación directa en escuelas, priorizando aquellas con baja cobertura y los barrios más vulnerables. También habrá vacunatorios móviles que recorrerán la provincia, participarán en fiestas populares y trabajarán con vecinales e instituciones locales. Las familias deberán acercarse a centros de salud para controlar el carnet y retirar las figuritas correspondientes.

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, explicó que la meta es volver a los niveles de cobertura que históricamente tuvo la provincia. Recordó que la baja en los 11 años es especialmente marcada, lo que llevó a diseñar estrategias específicas para esa franja etaria.

Debemos completar esquemas rompiendo esquemas. Si seguíamos haciendo lo mismo, íbamos a obtener los mismos resultados. Necesitamos recuperar la confianza en las vacunas, porque son la herramienta central para prevenir enfermedades”, afirmó. También destacó el compromiso de los equipos de salud y la importancia de impulsar políticas públicas sostenidas en el tiempo.

vacunación niños cifras Santa Fe
Noticias relacionadas
Un álbum de figuritas y una miniserie: la estrategia del Gobierno de Santa Fe para recuperar la vacunación en más de 400.000 chicos

Un álbum de figuritas y una miniserie: la estrategia del Gobierno de Santa Fe para recuperar la vacunación en más de 400.000 chicos

Santa Fe obtuvo financiamiento internacional por USD 800 millones para obra pública: Es un día histórico, dijo Olivares

Santa Fe obtuvo financiamiento internacional por USD 800 millones para obra pública: "Es un día histórico", dijo Olivares

Parque Federal: La ciudad cedió terrenos al gobierno provincial para que se constrtruya una Estación Policial

Parque Federal: la ciudad cedió terrenos al gobierno provincial para que se constrtruya una Estación Policial

Se aprobó el nuevo régimen previsional municipal de Santa Fe:  Estamos garantizando la sostenibilidad de la Caja, dijo Poletti

Se aprobó el nuevo régimen previsional municipal:  "Estamos garantizando la sostenibilidad de la Caja", dijo Poletti

Lo último

Alerta en Santa Fe por la vacunación: menos de la mitad de los niños de cinco años completó refuerzos o segundas dosis

Alerta en Santa Fe por la vacunación: menos de la mitad de los niños de cinco años completó refuerzos o segundas dosis

Milei presentará los cazas F16 en Córdoba, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros

Milei presentará los cazas F16 en Córdoba, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros

Manu Ginóbili abrió su memoria: del murciélago en la NBA al legado de la Generación Dorada

Manu Ginóbili abrió su memoria: del murciélago en la NBA al legado de la Generación Dorada

Último Momento
Alerta en Santa Fe por la vacunación: menos de la mitad de los niños de cinco años completó refuerzos o segundas dosis

Alerta en Santa Fe por la vacunación: menos de la mitad de los niños de cinco años completó refuerzos o segundas dosis

Milei presentará los cazas F16 en Córdoba, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros

Milei presentará los cazas F16 en Córdoba, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros

Manu Ginóbili abrió su memoria: del murciélago en la NBA al legado de la Generación Dorada

Manu Ginóbili abrió su memoria: del murciélago en la NBA al legado de la Generación Dorada

La Conmebol reveló los premios de la Libertadores: Flamengo, el gran ganador

La Conmebol reveló los premios de la Libertadores: Flamengo, el gran ganador

Sauce Viejo: secuestran 600 kilos de carne vacuna por presunto abigeato en un control policial

Sauce Viejo: secuestran 600 kilos de carne vacuna por presunto abigeato en un control policial

Ovación
De Paoli: Dos caídas seguidas en una cancha que era un hervidero terminaron el ciclo en Colón

De Paoli: "Dos caídas seguidas en una cancha que era un hervidero terminaron el ciclo en Colón"

Unión no pudo comprar a Tagliamonte y Costas ya lo considera en Racing

Unión no pudo comprar a Tagliamonte y Costas ya lo considera en Racing

El arquero Gian Piaggio firmará su primer contrato profesional en Colón

El arquero Gian Piaggio firmará su primer contrato profesional en Colón

Conrado Ibarra tendría chanches de renovar su contrato en Colón

Conrado Ibarra tendría chanches de renovar su contrato en Colón

Ezequiel Cañete pondrá fin a su etapa en Unión

Ezequiel Cañete pondrá fin a su etapa en Unión

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"