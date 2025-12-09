Sarampión en Entre Ríos: desconocen dónde se contagió el niño y refuerzan controles en Santa Fe

Hay alerta sanitaria en la localidad santafesina de Casilda por un caso positivo de Sarampión en Entre Ríos

El caso del niño de dos años diagnosticado con sarampión en Entre Ríos activó un fuerte operativo sanitario en la región y puso en alerta epidemiológica a la ciudad de Casilda . Aunque el menor evoluciona favorablemente, las autoridades reconocen que no lograron identificar dónde se contagió , lo que genera preocupación en los equipos de salud.

Según informó el director de Epidemiología entrerriano, Diego Garcilazo , el chico “siempre estuvo en buenas condiciones” y no necesitó internación . Continúa aislado, pero su cuadro es leve, en parte porque ya tenía aplicada la vacuna del año , lo que habría amortiguado la enfermedad.

La situación se volvió más compleja cuando los investigadores confirmaron que ningún contacto estrecho presentó síntomas y que no existe un nexo claro que explique el contagio.

Desde Salud hablan de un caso “llamativo”:

“No pudimos todavía determinar dónde se contagió. No asiste a escuela ni guardería, lo que reduce los lugares de búsqueda. Por eso ampliamos la investigación a toda el área, incluso zonas más pobladas”, sostuvo Garcilazo en diálogo a LT10

Los equipos sanitarios trabajan en tres frentes:

Rastrillaje de contactos familiares directos : madre, padre, tíos y convivientes.

: madre, padre, tíos y convivientes. Análisis de hospitales y centros de salud para detectar algún brote oculto que pueda haber pasado inadvertido.

para detectar algún que pueda haber pasado inadvertido. Coordinación con Santa Fe, especialmente en Casilda, donde el menor estuvo recientemente.

Por ahora, los primeros contactos analizados en territorio santafesino fueron descartados, aunque la vigilancia se mantiene activa. El Ministerio de Salud insiste en reforzar la triple viral, acudir ante cualquier fiebre o exantema, y evitar la exposición de niños no vacunados.

