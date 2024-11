Varios heridos y más de 60 detenidos por un ataque antisemita en Ámsterdam en la previa de un partido

Según trascendió, durante la tarde del jueves se realizó una manifestación autorizada por el Gobierno local contra la guerra israelí en Gaza en una plaza de la ciudad, ubicada a un kilómetro del estadio Johan Cruyff Arena, escenario de la cita deportiva.

Embed Incidentes post partido entre Ajax y Maccabi Tel Aviv, continúan los problemas en las calles de Amsterdam.



Hay 40 detenidos, ninguno ligado a la tribuna del Ajax, es toda gente que vive en la zona, que se organizo y salió por su cuenta a buscar a los Israelíes. pic.twitter.com/TsebmGEd8u — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) November 8, 2024

"Hasta ahora, se sabe que cinco personas fueron trasladadas al hospital y que 62 fueron arrestadas", declaró la policía de Ámsterdam en X.

Las autoridades también indicaron que estaban investigando denuncias sobre una posible situación de rehenes y desapariciones, aunque hasta el momento no tenían confirmación al respecto.

Según el testimonio a la BBC de Adi Reuben, un hincha del Maccabi Tel Aviv, él fue atacado por un grupo de hombres que lo tiraron al piso y lo golpearon mientras gritaban "Judío, FDI" (por las Fuerzas de Defensa de Israel) y "Palestina". Reuben describió la agresión como una emboscada que lo dejó con la nariz rota y otros traumatismos.

"Empezaron a meterse conmigo y me di cuenta de que tenía que correr, pero estaba oscuro y no sabía adónde ir. Caí al suelo y 10 personas me estaban dando patadas. Gritaban «Palestina». Estuvieron dándome patadas en el piso durante un minuto, luego se fueron, no tenían miedo de nada", describió el agredido a la cadena británica.

A su vez, definió al ataque como algo "específico y organizado de antemano", una opinión compartida por otros hinchas del Maccabi.

Alerta del gobierno israelí

Reuben decidió regresar a Israel el viernes en un vuelo organizado por el gobierno israelí, que a raíz de lo sucedido elevó el alerta de sus sedes en todo el mundo y arregló con la compañía El Al vuelos para trasladar de regreso a los casi 3.000 aficionados que asistieron al partido.

El "triángulo" de Ámsterdam –conformado por la alcaldía, la policía y la fiscalía– afirmó en un comunicado que la noche posterior al partido entre el Ajax y el Maccabi Tel Aviv fue "muy agitada, con varios incidentes de violencia dirigidos contra los hinchas de Maccabi" en varios lugares de la ciudad, y aseguró que la policía antidisturbios tuvo que "intervenir varias veces, proteger a los hinchas israelíes y escoltarlos a hoteles".

"La magnitud de los incidentes, las víctimas y las detenciones está ahora bajo investigación", afirmaron las autoridades, al tiempo que remarcaron que el ayuntamiento está en contacto con la embajada israelí y la comunidad judía en Ámsterdam.

"Esta explosión de violencia contra los hinchas israelíes es inaceptable y no tiene ninguna justificación. No hay ninguna excusa para el comportamiento antisemita mostrado anoche por alborotadores que buscaron activamente a seguidores israelíes para atacarlos y agredirlos", denunciaron.