Milei ante empresarios: "De aquí en adelante el país será cada vez más rico"

El jefe de estado puso en valor las acciones desarrolladas por su administración y, aunque “el esfuerzo no terminó”, la recesión está llegando a su fin. "Algunos sectores están sintiendo las mejoras, pronto esta percepción de muchos será una realidad de todos. El programa funcionó, pese a que les moleste a los econochantas", resaltó Milei.

En esta línea, recordó el día que visitó la Quinta de Olivos tras ganar las elecciones y con el expresidente Alberto Fernández como anfitrión: "Me mostraba las instalaciones y en un momento Alberto me dice que se sentía como un rematador mostrándole la nueva casa al dueño de la casa y yo le dije: ´No, no soy el nuevo dueño, soy el nuevo inquilino, con cuatro años y opción a ocho´", aseguró Milei.

"Si el poder no sirve para arreglarle el problema a la agente, no sirve para nada. Hay que hacer lo que se tiene que hacer, si hay que pagar costos se paga", expresó el mandatario.

Imagen presidencial

En otro tramo de su discurso, Javier Milei le restó importancia a las encuestas que muestran cómo está su imagen ante el pueblo argentino, aunque subrayó que la suya está igual "que antes de llegar al poder" porque su modelo "funciona".

Ante esto, el libertario dijo que “ser presidente es un trabajo más” y recordó: “Todos (los presidentes argentinos) terminaron con imagen horrible y, además, nos arruinaron a 46 millones de argentinos. Si voy a terminar con mala imagen, prefiero hacer las cosas que corresponden".

Por último, señaló: "Hace 10 meses que venimos haciendo el ajuste y la imagen no cae. Bajó, pero hoy ya tenemos la imagen de antes de que llegáramos al poder ¿Se dan cuenta de que funciona?".

El modelo argentino en Estados Unidos

Sin titubear, el presidente Milei dijo ante los empresarios de la CAC que Elon Musk será el encargado de "replicar la motosierra" argentina en Estados Unidos. El magnate sudafricano fue uno de los militantes activos para que Donald Trump regrese a la Casa Blanca, debido a su apoyo fue convocado para ser parte del gobierno estadounidense, según Milei.

milei.JPG

"El propio Donald Trump incorporó en sus filas a Elon Musk para replicar la experiencia de lo que está haciendo Federico Sturzenegger y, de hecho, dentro de las cosas que charlado con Elon Musk me dijo, es que está en contacto ya con Federico para replicar ese modelo", enfatizó el presidente y remarcó: "Es decir, estamos exportando el modelo de la motosierra y de la desregulación a todo el mundo. Estamos cambiando el mundo, estamos haciendo un mundo más libre".

