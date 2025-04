Vicentin: emplazaron al directorio a presentar un informe de plan de pago de salarios y saldos de cuentas

Según Andrés Schocron, uno de los veedores judiciales, la deuda posconcursal de Vicentin ya asciende a U$S 38 millones, U$S 18 millones de los cuales son con Renova, la empresa que opera la planta de Timbúes y en la que cerealera defaulteada todavía tiene acciones.

En tanto, la deuda por salarios es de U$S 3 millones y la de luz y gas, U$S 5 millones. También confirmó que la empresa no tiene hoy actividad industrial y que para recuperar la actividad en San Lorenzo, por ejemplo, se necesita, como mínimo, un millón de dólares en mantenimiento.

Vicentin.jpg Imagen ilustrativa web

Alerta incendio en Vicentin

Por su parte, Daniel Succi, secretario general de los aceiteros de San Lorenzo, denunció que la parada de las plantas fue ordenada por Pedro Vicentin y que no son seguras por la existencia de material inflamable y semillas de girasol. Igualmente los trabajadores tienen la plena decisión de seguir en las plantas y trabajar a cambio de algo de dinero.

“El juez Lorenzini, al cierre de la audiencia, destacó que existieron compromisos de aportes empresariales y laborales, y escuchó con atención dos ideas que hace años se vienen desarrollando en esta historia que lleva más de cinco años: desplazamiento del directorio e intervención de la empresa”, explicó el diputado provincial Carlos Del Frade (FAS), que participó del encuentro.

Plata fugada

“Resulta llamativo que al borde de la quiebra y durante cinco años de concurso de acreedores recién ahora se repare en la necesidad de saber cuánto dinero tienen los integrantes del viejo y del actual directorio en cuentas bancarias del exterior. En julio de 2020 el fiscal federal Pollicita había demostrado la fuga de 788 millones de dólares que eran del Banco Nación a paraísos fiscales. Aquel dinero fugado es fundamental para mantener las fuentes laborales de Vicentin”, señaló Del Frade.

Durante el encuentro, del que los asistentes pudieron participar en forma física o virtual, se conocieron propuestas empresariales para aportar a la reactivación de las plantas. El CEO de Essential Energy Holding, Federico Pucciariello, aseguró que “con seguridad jurídica” podría aumentar el envío de mercadería para fabricar bioetanol a fasón en la planta de Avellaneda, tarea que ya vienen realizando. En tanto, el presidente de la Unión Agrícola Avellaneda, Mariano Tortul, e comprometió a realizar nuevos fasones en la planta de Ricardone, que permitirían generar recursos para el pago de salarios y energía.

El ministro de Trabajo de la provincial, Roald Báscolo, reclamó a “los dos grupos en pugna por quedarse con Vicentín a que también hagan su aporte de financiamiento y granos”.

Intervención judicial

El abogado de la federación nacional de trabajadores del complejo oleaginoso, Sebastián Spiller, quien pidió “apurar la intervención judicial de Vicentín” porque “el directorio no está capacitado para seguir adelante con la empresa”.

El director de Vicentin Estanislao Bougain culpó a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe por la actual crisis, ya que no homologó el acuerdo concursal que, en rigor, ya había sido rechazado por el propio Lorenzini. Le llovieron críticas de todas las partes.