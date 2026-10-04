Fiscales generales y especialistas internacionales visitaron las obras del penal que se construye en Piñero. Tendrá capacidad para 1.152 internos y fue diseñado para reforzar el aislamiento, la seguridad y el control de detenidos de alto perfil criminal.

Fiscales de nueve provincias recorrieron El Infierno, la nueva cárcel de alto perfil de Santa Fe: "Es una obra descomunal"

Fiscales generales de nueve provincias y especialistas internacionales recorrieron las obras de “El Infierno” , la nueva cárcel de alto perfil criminal que se construye en la Unidad Penitenciaria Nº 8 de Piñero.

La visita se realizó en el marco de las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales , que se desarrollan en Rosario. De la recorrida participaron, entre otros, representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni ; el secretario de la Unidad Ejecutora en Infraestructura, Diego Leone ; y la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich .

Tras recorrer el predio, el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Martín López Zavaleta, calificó el proyecto como “una obra descomunal” y destacó el diseño y las medidas de seguridad previstas.

Fiscales de nueve provincias recorrieron El Infierno, la nueva cárcel de alto perfil de Santa Fe: "Es una obra descomunal"

“Nos parece impresionante, es una obra descomunal. Se advierte mucho profesionalismo en el diseño y muchas ideas aplicadas en su construcción. Estamos todos gratamente sorprendidos por lo que conocimos”, sostuvo.

El funcionario también se refirió a la situación de Rosario y a las políticas implementadas en los últimos años. Según planteó, durante las jornadas se analizó cómo cambió la situación de la ciudad y cómo se revirtieron situaciones que anteriormente eran conflictivas.

En ese sentido, consideró que las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo provincial y el Ministerio Público de la Acusación “han sido conducentes” y remarcó la importancia de la coordinación entre los distintos poderes del Estado.

“Cuando se desarrollan políticas públicas coordinadas entre los poderes, los resultados siempre son positivos”, afirmó.

“Una obra inimaginable”

El procurador general de Río Negro, Jorge Crespo, también destacó las características del penal y sostuvo que se trata de una obra que no tiene antecedentes similares en el país.

“He conocido otros penales, pero ninguno con las pretensiones de este en materia de seguridad, circulación, funcionamiento y modalidad de detención. Es único en el país; no conozco otro con estas características”, señaló.

Fiscales de nueve provincias recorrieron El Infierno, la nueva cárcel de alto perfil de Santa Fe: "Es una obra descomunal"

Crespo vinculó la construcción del penal con la situación de violencia criminal que atravesó Rosario y valoró el trabajo conjunto entre los distintos organismos del Estado.

“Paso a paso se va logrando controlar la situación, con mucho esfuerzo de todos los organismos del Estado”, sostuvo.

Además, destacó la articulación entre el Gobierno provincial y el MPA y aseguró que la reducción de la violencia criminal tuvo impacto en la vida cotidiana de los rosarinos.

Cómo será El Infierno

La nueva unidad penitenciaria tendrá capacidad para 1.152 internos, distribuidos en pabellones de 48 detenidos cada uno.

El diseño apunta a reforzar el aislamiento, la seguridad y el control de los presos considerados de alto perfil criminal, con una infraestructura pensada para limitar los movimientos y mejorar las condiciones de vigilancia dentro del establecimiento.

Las jornadas de fiscales

Las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales son organizadas por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, el Consejo General de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal.

Durante el encuentro se abordan temas vinculados con organizaciones criminales, narcocriminalidad y microtráfico, análisis criminal, persecución penal estratégica, violencia de género, litigación ambiental, responsabilidad penal adolescente y cibercrimen.

También participan especialistas de Italia, Chile y Estados Unidos, con exposiciones centradas en el intercambio de experiencias y las herramientas para investigar y perseguir delitos complejos.