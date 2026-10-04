Las polémicas de Colón-Estudiantes: penal, codazo y un reclamo en el final

Colón ganó 1-0 con un gol en contra de Jorge Benítez a los 43' del segundo tiempo, pero el arbitraje de Álvaro Carranza dejó tres acciones para el análisis

Colón consiguió un triunfo agónico ante Estudiantes de Buenos Aires en el Brigadier López, gracias al gol en contra de Jorge Benítez cuando el partido se encaminaba hacia el empate. El equipo santafesino fue ampliamente superior, dominó la pelota y el desarrollo del encuentro, y generó las situaciones más claras.

Sin embargo, la falta de eficacia y la destacada actuación del arquero Juan Manuel Lungarzo demoraron un festejo que llegó a los 43 minutos del complemento.

LEER MÁS: Así quedó la tabla de la zona A con el triunfo de Colón en Santa Fe

La victoria sabalera no estuvo exenta de controversias. El arbitraje de Álvaro Carranza quedó bajo la lupa por tres jugadas puntuales, dos que involucraron acciones ofensivas de Colón y otra en la que Estudiantes reclamó una infracción dentro del área en el tramo final.

1. ¿Penal sobre Ignacio Lago? La primera polémica entre Colón-Estudiantes

La primera acción discutida se produjo durante el primer tiempo. Ignacio Lago encaró por la izquierda, dejó en el camino a Jorge Benítez y, cuando ingresó al área, cayó ante la marca de Balthazar Bernardi.

En la primera impresión, la jugada dejó la sensación de una posible infracción del defensor sobre el atacante sabalero. Sin embargo, las repeticiones de LPF Play mostraron que Bernardi no llegaría a tocar a Lago, una circunstancia que debilitó el reclamo de penal.

"Penal"



Por el reclamo de los jugadores de Colón en esta jugada ante Estudiantes de Caseros. pic.twitter.com/Fo8SxhNGxV — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 3, 2026

Incluso el propio futbolista de Colón reconoció posteriormente que no había sido penal. De esa manera, aunque la acción generó dudas en el desarrollo del partido, los elementos disponibles apuntaron a que Carranza acertó al dejar seguir el juego.

2. El golpe de Jorge Benítez sobre Alan Bonansea

La segunda jugada polémica tuvo nuevamente a Jorge Benítez como protagonista, aunque esta vez en una acción que perjudicó a Colón.

En una disputa aérea, el futbolista de Estudiantes saltó con los brazos abiertos para ganar impulso y, al caer, impactó con su codo en la frente de Alan Bonansea. El delantero sabalero terminó con una lesión en esa zona, producto del contacto.

"Alan Bonansea"



Por el grave corte que tiene el jugador de Colón que le reclamaba al árbitro penal ate Estudiantes de Caseros. pic.twitter.com/PJ7TWHWh5h — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 3, 2026

Si bien no pareció existir una intención deliberada de Benítez de golpear o lastimar al atacante, la forma en la que disputó la pelota resultó, como mínimo, riesgosa. La posición del brazo y el impacto posterior abrieron el interrogante sobre la sanción que correspondía aplicar.

La acción merecía una evaluación más rigurosa por parte del árbitro, tanto por la violencia del contacto como por las consecuencias que tuvo para Bonansea. La discusión pasa por determinar si correspondía sancionar una infracción y si la conducta ameritaba alguna medida disciplinaria.

3. ¿Penal para Estudiantes en el cierre ante Colón?

La última controversia llegó después del gol de Colón, cuando Estudiantes se lanzó desesperadamente en busca del empate. Ian Vera avanzó por la izquierda, encaró hacia el centro y, antes de salir del área, se encontró con la intervención de Federico Lértora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Punto Ascenso (@puntoascenso)

El mediocampista sabalero cruzó su pierna en el camino del futbolista visitante y la acción dejó la impresión de un posible contacto que pudo haber provocado la caída de Vera. Sin embargo, Carranza no sancionó infracción y permitió que el juego continuara.

La jugada admite distintas interpretaciones: la posición de Lértora y el movimiento de Vera alimentaron el reclamo de Estudiantes, aunque tampoco resulta concluyente que el volante haya llegado a tocar al atacante. Por eso, se trata de una acción discutible, pero sin elementos suficientes para afirmar de manera categórica que debió sancionarse penal.

Un triunfo merecido de Colón, con interrogantes arbitrales

Colón justificó la victoria por lo que hizo durante buena parte del encuentro. Tuvo el control, acumuló aproximaciones y obligó a Lungarzo a intervenir en reiteradas oportunidades. Cuando parecía que la falta de contundencia lo condenaba a dejar puntos en el camino, apareció Federico Lértora con una incursión por la derecha y un centro envenenado que Benítez terminó enviando contra su propio arco a los 43 minutos del segundo tiempo.

LEER MÁS: Delfino dejó un mensaje claro en Colón: "Nos tenemos que acostumbrar a ganar"

El resultado fue un premio para la superioridad del Sabalero, aunque el desempeño arbitral dejó tres acciones para el debate. El posible penal sobre Lago perdió fuerza tras las repeticiones y la admisión del propio jugador; el golpe sobre Bonansea abrió interrogantes sobre la sanción y la conducta de Benítez; y el contacto entre Lértora e Ian Vera quedó como una jugada de interpretación discutible.

Así, Colón celebró tres puntos importantes, pero el análisis del encuentro también dejó espacio para revisar las decisiones de Carranza en un partido que tuvo tensión hasta el último minuto.