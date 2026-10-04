Lautaro Martínez, la figura en el abultado triunfo de la Selección ante Burkina Faso

El delantero Lautaro Martínez abrió el marcador y dio dos asistencias en el triunfo de la Selección Argentina ante Burkina Faso en el Monumental.

El delantero Lautaro Martínez fue el jugador más destacado de la Selección Argentina, en el cómodo triungo ante Burkina Faso por 7-0, en un amistoso internacional.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas , el atacante abrió el marcador con un remate cruzado, en el rebote de un penal errado apenas empezado el partido, y dio dos asistencias.

Entre los titulares también tuvieron buenos encuentros Gianluca Prestianni y Nicolás Paz, además de los ingresos positivos de Valentín Barco, Franco Mastantuono, Leonel Flores y Santiago Castro.

En un partido en el que el combinado nacional gozó de un dominio amplio ante un rival que no pudo imponer ningún tipo de resistencia, afectado por una convocatoria diezmada y un viaje interminable, Lautaro Martínez llevó los hilos del equipo argentino y se destacó por sobre el resto.

El atacante del Inter fue el autor del primer gol de la noche, al aprovechar el rebote de un penal que no había logrado convertir, y comprendió que debía jugar más para el equipo que para él, a pesar de ser "9".

Así, el jugador de 29 años retrocedió algunos metros, se acostumbró a bajar al mediocampo para tocar la pelota de espaldas al arco y, cada vez que pisó el área, miró a sus compañeros: así llegaron las asistencias a Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono.

Por su lado, Prestianni tuvo un gran partido desde la gambeta, incontenible por el costado izquierdo del ataque y Nicolás Paz dejó sus clásicos destellos, además de un gol.

Los puntajes del partido de la Selección Argentina ante Burkina Faso:

Emiliano Martínez: (6). En una noche aburrida para el arquero, ya una costumbre en los amistosos, el "Dibu" pudo sacarse la modorra con una única atajada, baja sobre su poste izquierdo.

Agustín Giay: (6). Tuvo un buen partido en el aspecto ofensivo, logrando ganar metros por la banda y con algunos centros destacados, aunque tuvo que cortar con falta más de una vez al ser encarado.

Cristian Romero: (7). En un partido tranquilo para él, y toda la defensa, no perdió duelos aéreos y cerró por derecha lo que pudo haber sido una buena llegada rival.

Lisandro Martínez: (6). No fue exigido en ningún momento ni cometió errores en salida.

Facundo Medina: (6). Con un encuentro correcto desde lo defensivo, tuvo un buen paso al ataque por izquierda, pero no trascendió.

Gianluca Prestianni: (8). Fue uno de los mejores jugadores del partido, imparable con la gambeta por el costado izquierdo, capaz de pisar el área y autor de un gol y una asistencia.

Enzo Fernández: (6). Dejó un lujo total con un pase "de cachetada", aunque tuvo pocas intervenciones.

Alexis Mac Allister: (7). Jugó bien en ambas áreas, con un buen despeje en una de las pocas veces que fue necesario y cabezazos en jugadas de pelota parada.

Nicolás Paz: (8). Convirtió el cuarto gol argentino y dejó destellos de su indudable calidad.

Lautaro Martínez: (9). Con el gol que abrió el partido, dos asistencias y la capacidad de resignar el puesto de centrodelantero para hacer jugar a sus compañeros, fue la figura de la noche.

Julián Álvarez: (7). Pudo convertir con un remate cruzado y bajo, sin haber tenido una noche destacada.

Entraron desde el banco de suplentes:

Leonardo Balerdi: (5). No fue exigido en ningún momento.

Tomás Palacios: (6). Cortó un posible ataque rival con un cierre lejos del área, en un partido poco exigente.

Franco Mastantuono: (8). Tuvo un buen ingreso, repitió lo hecho ante Bolivia haciendo jugar a los extremos que corrían a su costado y lo sentenció con un gol.

Matías Soulé: (6). No tuvo grandes apariciones en el partido.

Leonel Flores: (7). Volvió a encarar y definir en cada ocasión que pudo, aunque sin la precisión que tuvo ante Bolivia.

Giuliano Simeone: (7). Entró a jugar de lateral derecho y liquidó el encuentro con un frentazo bajo.

Nicolás González: (6). Como carrilero por izquierda, una volea cruzada apenas desviada lo hizo pasar cerca del gol.

Exequiel Palacios: (6). No tuvo muchas intervenciones, pero filtró un buen pase para Santiago Castro.

Valentín Barco: (8). Entró con mucha actitud y supo hacer jugar a la Selección, desde el centro del mediocampo.

Santiago Castro: (7). Intenso en la presión, dejó un remate potente en el travesaño como su mejor participación en el partido

Gerónimo Rulli: (-). Jugó pocos minutos y no fue exigido.