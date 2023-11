Votó Rossi: "Esperamos que sea un buen día para la democracia Argentina"

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRossiAgustinOk%2Fstatus%2F1726243168826618203&partner=&hide_thread=false Voté en Rosario. Con alegría y mucha esperanza de que hoy, los argentinos y argentinas, concurriremos masivamente a las urnas a defender nuestros valores y los derechos que supimos conseguir.



Por nosotros, por nuestros hijos y nietos; por todo el pueblo: ¡vamos, Argentina! pic.twitter.com/rKkw940OMp — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) November 19, 2023

Puntualizó sobre estos comicios: "El balotaje es una elección distinta, porque la gente tiene que optar entre dos candidatos. Ya no elige".

Luego continuó: "Nuestro compromiso con la lucha contra el narcotráfico es inclaudicable. Confiamos que nuestra propuesta de unidad nacional, de un gobierno sin grieta y con diálogo, es un mensaje muy inclusivo que llega a muchísimos argentinos".

Sobre las complicaciones en algunas escuelas por falta de boletas, el vicepresidente aclaró: “La información que tengo es que los comicios se están desarrollando normalmente. Lo que no significa que en algún lugar no exista alguna cuestión puntual. La cámara nacional electoral advirtió que La Libertad Avanza entregó menor cantidad de boletas que las que recomendaban. Cada mesa tiene 350 votantes y es lo que aconsejaba".

Entonces aclaró: "Nosotros hemos cumplido con las indicaciones de la Cámara nacional electoral. Son 350 boletas por mesa, y tenemos los fiscales, llegado el caso de necesitar reponer. El otro espacio político tendrá que responsabilizarse por sus acciones”.

Consultado sobre su agenda, precisó: “Después del mediodía me voy a Buenos Aires a esperar los resultados en el Complejo C, y seguramente tendremos temprano la tendencia de los comicios, a comparación de la vez pasada, por ser solo dos las boletas”.

En torno a la no participación del presidente de la Nación de la campaña, Rossi estableció: “Cuando dijo que no iría por la reelección, explicó que no participaría en la campaña. Dijo que su esfuerzo y dedicación iba a estar en la gestión, y eso fue lo que hizo”.

