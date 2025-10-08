Uno Santa Fe | Policiales | arma

Detuvieron a un hombre armado con una pistola 9 mm y más de 200 municiones en barrio Mariano Comas

Sucedió en 1° de Mayo al 3500, cuando un hombre de 52 años sacó una pistola Bersa 9 mm durante una discusión por una deuda

Juan Trento

Por Juan Trento

8 de octubre 2025 · 13:06hs
Momentos de tensión se vivieron este martes, minutos antes de las 21, en calle 1° de Mayo al 3500, en pleno barrio Mariano Comas, cuando una discusión por una deuda derivó en una grave amenaza con un arma de fuego.

Según los testimonios recabados en el lugar, un hombre se acercó a una vivienda para reclamar el pago pendiente a su morador. Sin embargo, la situación escaló rápidamente: el ocupante del inmueble respondió con amenazas y exhibió un arma de guerra cargada, lo que generó gritos y alarma entre los vecinos.

Uno de ellos, al advertir la gravedad del hecho y el riesgo que implicaba la presencia de un arma, dio aviso inmediato a la central de emergencias 911, solicitando la intervención policial urgente.

Aprehensión y secuestro del arma

En pocos minutos arribaron al lugar oficiales y suboficiales del Comando Radioeléctrico capitalino, quienes intervinieron de inmediato ante la posibilidad de que uno de los involucrados estuviera armado.

Tras identificar a los protagonistas, los uniformados constataron que el agresor —D. M. A., de 52 años— tenía en su poder una pistola Bersa TPR9c calibre 9 milímetros, considerada de guerra, junto a cuatro cargadores completos, con 17 balas cada uno (68 en total), y tres cajas con 50 proyectiles cada una, además de una bala suelta. En total, la policía secuestró 219 municiones de guerra.

La víctima del hecho fue identificada como W. M. F., de 45 años, quien relató a los efectivos cómo había sido amenazado durante el reclamo de la deuda.

Causas y actuaciones judiciales

El procedimiento fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez comunicó lo sucedido a la fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, Yanina Tolosa.

La funcionaria dispuso que el hombre de 52 años permaneciera privado de su libertad, sea debidamente identificado y se le forme causa como presunto autor de los delitos de portación indebida de arma de fuego y munición de guerra y amenazas calificadas.

